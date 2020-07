MACERATA - La dirigente dell'Usp per le Marche, in servizio all'Ufficio Ambito Territoriale di Macerata, lascia quello che veniva chiamato Provveditorato agli Studi. I saluti dei colleghi

Carla Sagretti, dirigente dell’Usp per le Marche, in servizio all’Ufficio Ambito Territoriale di Macerata, lascia quello che una volta veniva chiamato il Provveditorato agli Studi per andare in pensione «a conclusione – scrivono i colleghi – di una lunga, encomiabile e brillante carriera, dopo due anni di proficuo lavoro». Tutti i dipendenti la salutano con stima ed affetto e la ringraziano per la sua solare presenza, per il percorso di collaborazione e di grande operatività intrapreso e portato avanti insieme. «A lei va di certo riconosciuta, con gratitudine, la straordinaria capacità di aver concorso e di concorrere tuttora alla crescita della comunità scolastica e professionale; il riconoscimento doveroso che deve esser reso a coloro che, come lei, a vario modo, hanno lavorato costantemente per il perseguimento di un’effettiva crescita della scuola in tutte le sue dimensioni. Il suo carattere allegro e gioviale, la sua disponibilità, la capacità di superare le difficoltà con prontezza hanno consentito di creare un contesto generale nell’ambiente di lavoro volto a favorire la comunicazione e le relazioni, pervenendo positivamente e coerentemente ad un’efficace organizzazione lavorativa.

Durante la sua bellissima carriera ha dato impulso alla crescita professionale di tutti e di ciascuno, ha fornito stimoli ed ulteriori motivazioni per una scuola propositiva, attiva, dinamica e partecipe al cambiamento, nell’interesse generale. Ognuno, di quanti hanno avuto il piacere di conoscerla, serberà nel proprio cuore il ricordo della professoressa prima, della dirigente scolastica poi, ed infine della dirigente di ambito che ha prestato servizio in tutta la regione: tanto ha dato alla scuola, lasciando un segno indelebile in tutti coloro che, a vario titolo, hanno avuto modo di conoscerla e di interfacciarsi con lei; il ricordo di una persona che ha saputo conquistarsi il rispetto e l’affetto di tutti coloro che con lei hanno collaborato, siano essi studenti, docenti, dirigenti, funzionari o impiegati. Pur nella meritata pensione che a breve potrà godersi, i colleghi sono certi che si metterà a disposizione della scuola che tanto ama, da persona generosa qual è, ogni qual volta ce ne sarà bisogno. Tutto il personale dell’Usp di Macerata augura alla dirigente Sagretti buona vita e “Ad maiora”, sperando che quelli che seguiranno saranno anni colmi di serenità e di gioia, con la certezza nel cuore di aver fatto un ottimo lavoro».