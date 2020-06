METEO - Bollettino di livello 1 della Protezione civile è valido anche per domani e giovedì. Venerdì perturbazione in arrivo con temporali previsti nel pomeriggio

Almeno altri due giorni di caldo, con temperature che potranno arrivare fino a 34 gradi. E’ quanto comunica la Protezione civile delle Marche che ha emesso un bollettino per le ondate di calore. E’ di livello 1, il giallo, quindi pur in presenza di temperature elevate non sono previsti rischi per la popolazione. Ed è valido per domani e giovedì. A Macerata sono previsti 34 gradi di massima domani e mercoledì, 32 giovedì. Da venerdì poi si dovrebbero abbassare, grazie all’arrivo di una perturbazione, che potrebbe portare temporali anche di forte intensità soprattutto nel pomeriggio.