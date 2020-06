TURISMO - L'Unione nazionale sindacale imprenditori e coltivatori ha scelto la città ducale tra i centri da visitare

Una meraviglia da scoprire. È Camerino che è stata inserita tra le mete da visitare questa estate dall’Unione nazionale sindacale imprenditori e coltivatori (Unsic). L’associazione, in collaborazione con altri organismi, ha lanciato l’iniziativa “E-state in Italia” selezionando 650 località in cui trascorrere le vacanze. Proprio nelle scorse settimane è stato lanciato il nuovo progetto turistico culturale “Camerino Meraviglia da scoprire” (http://camerinomeraviglia.it/) presentando una ricca offerta composta da arte, natura e sapori. Dal Bernini in mostra insieme ad altre opere salvate dal sisma, al trekking urbano, a 7 nuovi percorsi naturalistici sia per bike, sia per camminate immersi tra boschi, cascate e sorgenti. Accanto a questi, i sapori della terra proposti nelle diverse strutture ricettive. «Mai come quest’anno abbiamo l’opportunità, spesso la necessità, di scoprire o riscoprire il nostro illimitato patrimonio artistico e naturale, nel contempo sostenendo un settore vitale non solo per la nostra economia, ma anche per la nostra vita sociale – spiega Domenico Mamone, presidente dell’Unsic -. Da questa premessa nasce la nostra iniziativa che vuole contribuire fattivamente a preservare un comparto, quale quello turistico, che rappresenta il 13 per cento del Pil e il 6 per cento dell’occupazione nazionale. Oltre alle località più note, abbiamo individuato ‘perle’ davvero sorprendenti». Per quanto riguarda le Marche, oltre alle sei città capoluogo di provincia, la scelta è ricaduta su Cagli, Camerano, Camerino, Civitanova, Corinaldo, Cupramontana, Fabriano, Fiastra, Fossombrone, Frasassi-Genga, Gradara, Grottammare, Jesi, Loreto, Mercatello sul Metauro, Recanati, San Benedetto, Senigallia, Sirolo e Tolentino con l’abbadia di Fiastra.