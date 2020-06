IL ROTARY prosegue con gli interventi a favore della comunità

Proseguono le donazioni del Rotary di Tolentino dopo l’emergenza covid-19. Il club presieduto da Carla Passacantando, è intervenuto e continua a farlo a sostegno della comunità. L’altro giorno ha donato un carrello multifunzionale in acciaio per medicinali all’Asp civica assistenza Tolentino, ex casa riposo. Ed è entrato subito in azione. I ringraziamenti sono giunti dal presidente dell’Asp Giorgio Sbaraglia, dal componente del cda Anna Andreani, dal direttore Simone Ricci, dalla segretaria Sara Lorenzetti.

Diverse altre donazioni sono state effettuate nel periodo del lockdown: tute monouso antistatiche per i medici dell’ospedale di Camerino, occhiali protettivi e tute monouso per gli operatori della casa di riposo comunale di Treia, sfigmomanometri, apparecchi elettronici per misurare la pressione arteriosa, che facilitano il lavoro degli operatori sanitari e diminuiscono il rischio di contagio e contaminazione degli stessi all’ospedale di Tolentino. Le successive consegne hanno riguardato mascherine ffp2 alla Protezione civile di Tolentino per far fronte all’emergenza ai container dove vivono coloro che hanno perso la casa in seguito al sisma del 2016, all’Asp civica assistenza di Tolentino ex casa di riposo, al comitato di Tolentino della Croce rossa italiana, agli agenti della Polizia locale di Treia, alla casa di riposo di Gagliole e di San Severino. Sono stati poi donati saturimetri e visiere ai medici di Treia. Il sodalizio tolentinate, inoltre, ha contribuito alla raccolta fondi avviata dal Distretto 2090 destinata alla Protezione civile di quattro regioni, Marche, Abruzzo, Umbria e Molise, per reperire tutti i beni necessari negli ospedali compresi quindi anche quelli marchigiani. In questi giorni seguiranno altre donazioni.