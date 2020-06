IL CONSIGLIO COMUNALE ha deliberato all'unanimità il conferimento alla vice presidente della Abf Foundation, ad Arianna Roberta Alessi, vice presidente della “Only the Brave Foundation” e alla Protezione civile del Friuli

Cittadinanza onoraria del Comune di Sarnano a Veronica Berti vice presidente della “Andrea Bocelli Foundation”, alla Protezione civile del Friuli e ad Arianna Roberta Alessi, vice presidente della “Only the Brave Foundation”. A deliberare all’unanimità di conferire i riconoscimenti è stato il Consiglio comunale che, attraverso l’opera di questi benefattori, ha avuto la possibilità di restituire all’intera comunità le scuole distrutte dagli eventi sismici del 2016. In particolare la cittadinanza sarà assegnata alla Protezione Civile della Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia, quale riconoscimento e gratitudine per la ricostruzione della scuola dell’Infanzia di Sarnano; alla “Andrea Bocelli Foundation” nella persona di Veronica Berti, quale riconoscimento e gratitudine per la ricostruzione della scuola secondaria di I grado di Sarnano; alla “Only the Brave Foundation” nella persona di Arianna Roberta Alessi, quale riconoscimento e gratitudine per la ricostruzione della scuola secondaria di I grado di Sarnano.