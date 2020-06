CALCIO - Il giovane attaccante di Matelica ieri sera era in panchina per la semifinale di Coppa Italia contro il Milan

di Michele Carbonari

Giacomo Vrioni inizia a vedere da vicino la Serie A. L’attaccante matelicese in forza alla Juventus Under 23, impegnata nel girone A di Lega Pro, ieri sera è stato convocato con la prima squadra allenata da Maurizio Sarri. Le assenze nel reparto offensivo di Ramsey e di Higuain hanno lasciato spazio al giovane classe ’98 italo-albanese, che ha assistito dalla panchina al match di ritorno contro il Milan all’Allianz Stadium, finito 0-0. E nella fila dei rossoneri c’era un altro maceratese in campo, il settempedano Giacomo Bonaventura (anche Vrioni è nato a San Severino Marche).

Mercoledì 17 giugno è in programma a Roma la finalissima fra la Juve e la vincente della sfida Napoli – Inter e Vrioni sogna ancora una volta di partecipare al grande evento e magari di giocarsi le sue carte in futuro anche nella massima serie. Nel frattempo, il 27 giugno, è previsto anche l’ultimo atto della Coppa Italia di Lega Pro fra la sua Juventus Under 23 e la Ternana. Tanta è stata la strada che ha portato Giacomo Vrioni ad alti livelli. Cresciuto nel vivaio del Matelica, spicca il volo nei professionisti passando al settore giovanile della Sampdoria, che dopo qualche anno lo gira alla Pistoiese in Serie C. Quindi il salto in cadetteria con Venezia e Cittadella, prima della convocazione nella nazionale albanese e il seguente debutto. Da gennaio il trasferimento alla Juventus, che ora potrebbe spalancargli le porte del grande calcio.