MALTEMPO - Nel giro di pochi minuti a Morrovalle si è formato un tappeto bianco

Una violenta grandinata si è abbattuta su Morrovalle in tarda mattinata: è durata poco ma tanto è bastato per causare danni alle coltivazioni e formare un tappetto bianco che sembrava neve. Danni alle coltivazioni di grano e verdure, e nelle vigne. «Cronaca di un disastro consumato in meno di 7 minuti, accumuli di grandine anche di 15 centimetri, spighe di grano ridotte a steli, piante di carciofi defogliati i danni sui frutteti e le vigne saranno evidenti nei prossimi giorni» scrive su Facebook Mirella Gattari, presidente della Confederazione italiana agricoltori (Cia) delle Marche, dopo aver pubblicato gli scatti della violenta grandinata di questa mattina.