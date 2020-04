AMBIENTE - La multiutility impegnata nella gestione della risorsa idrica lancia la nuova campagna pubblicitaria

“Come due gocce d’acqua”, scatta la nuova campagna promozionale di Acquambiente Marche, multiutility dei comuni di Cingoli, Filottrano, Numana e Sirolo, impegnata nella gestione della risorsa idrica. “Semplici, trasparenti, concreti. Come te”: un messaggio chiaro per spiegare che cosa è Acquambiente Marche, un’azienda pubblica, dinamica ed efficiente, che lavora ogni giorno per garantire la distribuzione dell’acqua potabile e la raccolta, il trattamento e la depurazione delle acque reflue. Una realtà che si pone sullo stesso piano della propria utenza e che intende offrirle sempre il servizio migliore per instaurare un legame unico come quello che vivono due gocce d’acqua o due gemelli. Due gocce d’acqua mette in relazione l’attività di Acquambiente Marche con la sua mission di servire il territorio. L’idea dei gemelli rende immediata e curiosa questa metafora: siamo uguali al nostro consumatore. La creatività della campagna e la relativa pianificazione sono stati sviluppati da Stefania Garuffi. «Con la nuova campagna di comunicazione – spiega Massimo Palazzesi – vogliamo dare la giusta immagine di quel che siamo: una multiutility affidabile, trasparente e soprattutto vicina al territorio. L’acqua che sgorga nei rubinetti dei comuni soci, ma anche di tanti altri dell’hinterland a cui la vendiamo, si contraddistingue per la notevole qualità che la pone sullo stesso piano di quella in bottiglia. Come un gemello, siamo sempre a fianco dei cittadini, pronti a dare una mano, ma soprattutto a fornire servizi efficienti. La forza di Acquambiente Marche è nella sua capacità di innovarsi sempre per garantire servizi sostenibili». Acquambiente Marche presenta una gestione sana ed economica, con bilanci in cui le risorse vengono reinvestite nelle opere necessarie a migliorare i servizi, nel mantenimento di un livello tariffario sostenibile, inferiore alla media del settore, sempre più trasparente e verificabile con un attento controllo di gestione. La ridistribuzione della ricchezza prodotta nel territorio e il mantenimento del sistema integrato di gestione confermano Acquambiente prima azienda nelle Marche e fra le prime in Italia per dimensione nell’ambito della gestione del ciclo idrico integrato.

(Articolo promoredazionale)