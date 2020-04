COVID-19 - L'omaggio e gli auguri di Pasqua agli operatori sanitari del sindaco Romano Carancini, del direttore dell'Area Vasta 3 Alessandro Maccioni e di tutti i vertici delle forze dell'ordine e dei vigili del fuoco sulle note dell'Inno di Mameli. IL VIDEO

A fianco a lui il direttore dell’Area Vasta 3 Alessandro Maccioni e tutti i vertici delle forze dell’ordine, il questore Antonio Pignataro, il colonnello Michele Roberti, comandante provinciale dell’Arma, il colonnello Amedeo Gravina, comandante provinciale della Guardia di finanza, il comandante della polizia locale Danilo Doria e i vigili del fuoco. E quella che ormai è diventata una tradizione, forze dell’ordine in divisa schierate per salutare gli operatori sanitari sulle note dell’Inno di Italia, oggi, giorno di Pasqua ha avuto un sapore particolare. «Non dobbiamo piegarci – ha aggiunto Carancini – dobbiamo tenere questo passo, dobbiamo tenere il passo dello scalatore, dell’umanità tra noi. Ecco questo è lo spirito per andare avanti, viva l’italia». Maccioni poi, ammettendo di essersi quasi commosso alle parole del sindaco, ha aggiunto: «Abbiamo fatto vedere un gruppo, una squadra e ognuno di noi ha portato qualcosa di veramente grande». Quindi il saluto e gli auguri del questore, del colonnello Roberti e del colonnello Gravina. Infine la consegna degli omaggi: un uovo di Pasqua gigante, una colomba e un’ortensia. Anche l’azienda Paolucci, titolare dei negozi Vodafone store a Tolentino, Piediripa e Civitanova Marche, ha voluto ringraziare con delle uova di cioccolato i 60 addetti del reparto Rekeep che contribuiscono a mantenere il massimo dell’igiene all’ospedale civile di Macerata.

