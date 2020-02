OPERAZIONE dei carabinieri del Ros coordinanta dalla Procura distrettuale antimafia. Tre dei fermati risiedono a Fabriano. Sotto sequestro 1,5 milioni di euro

Riciclaggio dei soldi della ‘ndrangheta: due geometri e un broker marchigiani in manette, arrestato anche un imprenditore calabrese ritenuto un elemento di spicco della cosca ‘ndrangestista degli Alvaro di Sinopoli (Reggio Calabria) e che risiede a Fabriano. Le contestazioni sono di riciclaggio, autoriciclaggio commessi con l’aggravante mafiosa. L’operazione dei carabinieri si concentra su Fabriano. Nelle prime ore di questa mattina, i carabinieri del Raggruppamento operativo speciale, comandi provinciali di Ancona, Perugia e Reggio Calabria, hanno dato esecuzione a quattro fermi disposti dalla procura distrettuale antimafia di Ancona. In manette sono finiti Domenico Laurendi, ritenuto elemento di spicco delle cosca degli Alvaro un broker di 44 anni, residente in Romania, che è stato fermato a Bologna, e due geometri, un 58enne e un 67enne, entrambi residenti a Fabriano. Tutti si trovano in carcere.

Inoltre sono stati sequestrati beni immobili che si trovano nelle Marche per un valore complessivo di 1 milione e mezzo di euro. Inoltre sono state eseguite numerose perquisizioni nei confronti di altri tre indagati, e di persone e società che, dislocati in varie regioni del territorio nazionale e all’estero, sono emersi nel corso delle attività d’indagine. L’operazione di oggi nasce dall’indagine “Open fiber”, avviata dal Raggruppamento operativo speciale dei carabinieri nel gennaio 2018 in seguito a segnalazioni per operazioni sospette, pervenute dall’Uif della Banca d’Italia, in relazione alle quali sono stati accertati stabili rapporti economici tra l’imprenditore calabrese e i professionisti marchigiani destinatari del provvedimento di fermo. Le indagini hanno documentato un complesso meccanismo di triangolazioni finanziarie tra Italia, Inghilterra e Svizzera – che ha coinvolto altri professionisti sottoposti ad indagine, seppur non destinatari del provvedimento di fermo -, mediante il quale cospicue somme di denaro riconducibili alla predetta organizzazione criminale sono state riciclate, per il tramite del loro imprenditore calabrese, attraverso l’acquisto dei beni immobili sottoposti a sequestro preventivo.

