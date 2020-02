MACERATA - Appuntamento in programma martedì alle 21 per i concerti di Appassionata

Il pianista Samson Tsoy e il Quartetto delle Marche in concerto al teatro Lauro Rossi nella sera di Carnevale. La rassegna musicale, promossa da Appassionata, si svolgerà martedì prossimo alle 21 e vedrà esibirsi Samson Troy insieme al Quartetto delle Marche.

Un quintetto d’eccezione, formato per l’occasione dal pianista kazako, musicista giovane e già vincitore di premi prestigiosi, e l’ensemble marchigiano composto da David Taglioni e Giuditta Longo ai violini, Aurelio Venanzi alla viola e Andrea Agostinelli al violoncello. Insieme eseguiranno alcune tra le più belle pagine composte per pianoforte e archi, il Quintetto in fa minore di César Franck e il Quintetto per pianoforte op. 81 di Antonín Dvořák. Forte e intenso, dedicato a Saint-Saëns che era al piano nella prima esecuzione assoluta del brano, il Quintetto per pianoforte e archi del compositore belga-francese sancisce nel 1878-79 il rinnovamento della forma-sonata attraverso la forma ciclica, fra innovazioni armoniche, il susseguirsi immaginifico delle modulazioni e l’uso estensivo del cromatismo che la rendono anche un’opera dal linguaggio nuovo e ardito per l’epoca. L’opera di Dvořák è una coinvolgente integrazione di elementi romantici, ispirati da Brahms, e colori folclorici. Il concerto è realizzato in collaborazione con l’università di Macerata, nella quale, nell’aula Coronelli del polo Tucci in Corso Cavour, lunedì prossimo alle 17 si terrà un incontro aperto agli studenti e al pubblico con il pianista Samson Tsoy e David Taglioni, violinista del Quartetto delle Marche e direttore artistico dei Concerti di Appassionata. L’appuntamento sarà moderato da Giuseppina Larocca e introdotto da Andrea Trettaccone. Insignito della Santander Paloma O’Shea International Piano Competition e vincitore anche della nona Campillos International Piano Competition, Tsoy ha debuttato nell’ultima stagione con la Bbc Symphony Orchestra diretta da Alexander Vedernikov e la Mariinsky Orchestra per la direzione di Valery Gergiev. Sempre lo scorso anno si è esibito in numerosi fra i festival più prestigiosi, fra i quali Aldeburgh Festival, Kilkenny Arts Festival, Theatre de la Ville a Parigi e Mozartiade a Siviglia. Il Quartetto delle Marche nasce nel 2009 dalla passione che i suoi quattro componenti hanno sempre nutrito per il quartetto d’archi, formazione considerata la regina della musica da camera. L’ensemble musicale nostrano affronta il vasto repertorio con umiltà e devozione, arricchendo spesso le esecuzioni con idee nuove frutto di una ricerca musicale costante e appassionata. L’intento è quello di contribuire alla più ampia diffusione della musica quartettistica nello spirito della condivisione e del coinvolgimento emotivo. I biglietti, a 5, 15 e 20 euro, sono acquistabili alla biglietteria dei teatri (dal martedì al sabato, dalle 10 alle 12 e dalle 16,30 alle 19,30) e online su Vivaticket (con diritti di prevendita). Per informazioni consultare www.comune.macerata.it o www.appassionataonline.it.