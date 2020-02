SECONDA CATEGORIA - Finisce 2 a 2 tra Atletico Macerata e Palombese

Succede di tutto nello scontro diretto per allontanarsi dalla zona calda della classifica tra Atletico Macerata e Palombese: rigori, espulsioni, rimonte e forti polemiche per chiudere i giochi, nonostante la posta in palio equamente divisa. I biancorossi di mister Cencioni vanno avanti di due lunghezze, trascinati da uno straripante Firmani, ma proprio quando sembrano in controllo un uno-due micidiale della Palombese, griffato De Angelis, riporta il risultato in parità. I padroni di casa ci provano fino all’ultimo minuto del recupero monstre assegnato dal direttore di gara, ma il prodotto dell’extra-time consiste solo in un cartellino rosso comminato ad Antenucci.

La Cronaca. La prima occasione per Firmani arriva dopo una manciata di minuti quando, splendidamente imbeccato da Zerani, prova a superare il portiere con un pallonetto, ma senza inquadrare lo specchio. Al 10’ ancora Firmani scalda le mani di Frascarelli. Al 21’ Sorgoni prova a scuotere i suoi con una rasoiata che finisce di poco a lato. Vantaggio Atletico alla mezz’ora di gioco: alleggerimento errato di Bianchi che si trasforma in un assist per un cinico Firmani il quale trafigge Frascarelli da due passi. 1-0. Al 41’ buon cross di Bianchi per Gentili, stop di petto e destro al volo fuori misura. Al 45’ Firmani inventa per Piccioni che spara in bocca a Frascarelli. Fase di studio al rientro dagli spogliatoi, la prima emozione è subito decisiva con Aliberti che al 59’ si lancia in percussione sulla fascia, guadagna il fondo e mette in mezzo un rasoterra sul quale interviene maldestramente Molinas, carambola ed evidente tocco di mano, per il signor Rocchetti è calcio di rigore. Vigorose le proteste di marca ospite. Firmani dal dischetto, Frascarelli intuisce, ma la conclusione è imparabile. 2-0 Atletico.

Al 66’ si rovesciano gli stati d’animo quando il direttore di gara assegna un penalty, ritenendo fallosa una giocata da terra di Rocchi. Ora sono i padroni di casa a fumare di rabbia. Dal dischetto va De Angelis, sinistro a incrociare su cui si tuffa Gattari, intervento vincente, ma respinta sui piedi dello stesso De Angelis che accorcia le distanze. Al 68’ punizione dai 30 metri per gli ospiti, si incarica della battuta ancora De Angelis e capolavoro del capitano ospite che lascia partire un tracciante che termina la sua corsa all’incrocio alla destra di Gattari. Parità ristabilita in un soffio. Al 77’ Firmani lanciato in profondità prova a pescare Piccioni nel cuore dell’area di rigore, salva Filoni in spaccata. Al 79’ Ngugi pesca Piccioni defilato, sinistro a incrociare di poco a lato. Al 85’ scodellata di Rocchi per Piccioni, girata al volo e palla che bacia la parte alta della traversa prima di spegnersi sul fondo. Al 86’ ci prova Gentili, mura Feliziani. Al 87’ di nuovo Firmani per Piccioni, gran sinistro, potente, ma poco preciso. Nel finale girandola di cambi per mister Centoni e recupero che si dilata enormemente. Al 99’ scintille tra Feliziani ed Antenucci con il secondo che esagera e si vede sventolare in faccia il rosso. Ultima chance per i padroni di casa al 100’ sui piedi di Firmani, ma il suo destro viene deviato in angolo. Dopo quasi un supplementare arriva il triplice fischio del direttore di gara a sancire il definitivo 2-2.

Il tabellino:

ATLETICO MACERATA: Gattari, Rocchi, Fratini, Gigli, Ortenzi, Feliziani, Miglietta (74’ Ngugi), Aliberti, Piccioni, Zerani, Firmani. All.: Cencioni.

PALOMBESE: Frascarelli, Cicconi, Mariantoni (92’ Morichetti), Cittadoni (74’ Camomilla), Molinas (60’ Filoni), Sargoni, Bianchi, De Angelis, Pieroni, Gentili F. (88’ Antenucci), Gentili M. (95’ Mari). All.: Centoni.

ARBITRO: Rocchetti di Jesi.

RETI: 30′ e 60′ Firmani, 67′ e 68′ De Angelis

NOTE: spettatori: 200 circa. Espulso Antenucci al 99’