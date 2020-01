IL CONSIGLIO dei ministri ha deciso lo stanziamento in favore di chi ancora vive lontano dalla propria casa

Altri 345 milioni di euro per gli sfollati del sisma. Li ha stanziati il Consiglio dei ministri, saranno destinati a Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo. La decisione è stata resa nota con un comunicato del Consiglio dei ministri in cui si legge che è stato «deliberato un ulteriore stanziamento di circa 345 milioni per il proseguimento dell’attuazione degli interventi per l’assistenza alla popolazione che ancora non può rientrare nelle proprie abitazioni, garantendo le misure emergenziali volte alla ripresa delle normali condizioni di vita e al superamento della grave situazione». A tre anni dal terremoto e con l’attesa che la ricostruzione possa partire per ridare una casa a chi ha dovuto lasciarla a causa dei dissesti del sisma, in tanti continuano a vivere in alberghi o a percepire il Contributo di autonoma sistemazione.