PORTO RECANATI - Controllo della Guardia costiera, mancava certificazione sanitaria e tutta la documentazione

Cinque quintali di lumachine di mare sequestrati a Porto Recanati. Operazione della locale Guardia costiera. I militari hanno trovato 22 sacchi di lumachine su di un furgone fermato nel corso di un controllo svolto per contrastare il commercio abusivo di prodotti ittici. Al carico mancava tutta la documentazione amministrativa e quella sanitaria. Gli uomini della Guardia costiera di Porto Recanati hanno multato il conducente del mezzo per 3.500 euro per trasporto di prodotti ittici privi della documentazione obbligatoria comprovante la tracciabilità e dei bolli sanitari che ne attestino il prescritto iter di filiera controllata. Fermato il carico, sono stati allertati i medici dell’Asur Marche. Le lumachine erano vive e sono state rigettate in mare con una motovedetta della Capitaneria di Civitanova.