Capodanno sereno ma freddo

LE PREVISIONI del Centro funzionale della Protezione civile regionale per i prossimi giorni. Temperature in diminuzione. In montagna il termometro potrà scendere sotto zero

Temperature in discesa nei prossimi giorni ma Capodanno sereno. Sono queste le previsioni meteo del Centro funzionale della Protezione civile delle Marche che per l’ultimo dell’anno annuncia un cielo sereno o poco nuvoloso. Domani (29 dicembre) prevista nuvolosità irregolare in arrivo dal mare nel settore centro meridionale della regione. Saranno inoltre possibili piogge brevi e isolate che sull’Appennino potrebbero tradursi in neve. Lunedì invece non sono attese precipitazioni, il cielo sarà sereno o poco nuvoloso ma le temperature potrebbero abbassarsi soprattutto nei fondovalle. Nei prossimi due giorni, per quanto riguarda le minime, la Protezione civile prevede fino a 7 gradi sotto zero sul monte Prata (Castelsantangelo) e meno 6 gradi sul monte Bove sud (Ussita). Si potrà arrivare infine a meno 4 gradi sotto zero a Pintura di Bolognola.

