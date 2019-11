MACERATA - Primo incontro lunedì 25 novembre alle 17.30 con Raffaele Mantegazza, poi Alberto Budoni e Vito Mancuso

Tre conferenze-laboratorio sul futuro della democrazia. La sezione di Filosofia e Scienze Umane del dipartimento di Studi Umanistici dell’università di Macerata propone questi incontri per offrire non solo agli studenti, ma anche alla cittadinanza una qualificata occasione di riflessione comune sulla qualità della convivenza sociale e civile. Il primo incontro vedrà relatore Raffaele Mantegazza dell’università di Milano Bicocca che sarà preceduto da una presentazione delle attività della Comunità Volontari per il Mondo di Ancona a cura della professoressa Giovanna Cipollari. Mantegazza affronterà il tema “L’emozione di saper scegliere: la scuola e l’educazione alla democrazia” lunedì 25 novembre alle 17.30 all’Auditorium UniMc in via Padre Matteo Ricci 2. Seguirà l’incontro su “Il territorio e le città. Smart cities e smart land” con Alberto Budoni dell’Università di Roma La Sapienza e con Antonio Pagnanelli, presidente di “Italia Nostra” sezione di Macerata, che si terrà mercoledì 11 dicembre ore 17.30 al Polo Pantaleoni nell’aula rossa 2, via Pescheria vecchia 26. L’ultimo appuntamento è per venerdì 13 dicembre alle 17,30, di nuovo all’Auditorium Unimc sul tema “Democrazia, laicità, religioni” con il teologo Vito Mancuso e con Mario Busti, presidente dell’Università per la Pace delle Marche.