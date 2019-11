FONDI - Le somme di indennità e rimborsi restituite da deputati e senatori pentastellati destinate a progetti di riqualificazione ecologica. 10mila o 20mila i contributi alle singole scuole che possono partecipare entro il 15 gennaio. La soddisfazione dei consiglieri di Macerata

Il Movimento Cinque Stelle nazionale finanzia i progetti di educazione ambientale nelle scuole pubbliche di primo e secondo grado che aderiscono all’iniziativa “Facciamo EcoScuola”. I fondi disponibili, composti da parte delle somme di indennità e rimborsi restituite da deputati e senatori pentastellati, ammontano a 3 milioni di euro e saranno destinati alle scuole pubbliche presenti in ogni regione, di questi 106.002,66 euro sono la quota destinata alle Marche. I progetti devono essere orientati a raggiungere uno di questi obiettivi: riduzione dell’impronta ecologica, interventi di messa in sicurezza dei locali scolastici, promozione della mobilità sostenibile, educazione ambientale, rigenerazione degli spazi, organizzazione di giornate per la sostenibilità. Saranno gli iscritti alla piattaforma Rousseau, poi, a votare il progetto che preferiscono nella loro regione di appartenenza. A quelli più votati andrà un contributo di 10mila o 20mila in base alla tipologia di intervento, che consentirà di realizzare le attività .

«In un periodo storico nel quale assistiamo giornalmente – scrivono Roberto Cherubini, Carla Messi e Andrea Boccia, consiglieri comunali di Macerata – ad atti di gravissima corruzione che piegano le ginocchia al nostro Paese, vi è una forza politica che restituisce denaro dei propri stipendi e promuove iniziative come “Facciamo Ecoscuola”. Entro il 15 gennaio le scuole potranno presentare progetti compilando il form al seguente indirizzo https://forms.gle/kqZXSBERbXvbxrsw7 ed inviando i seguenti documenti: sintetica descrizione (redatta in non più di 20 pagine compreso allegati), riportata su file formato pdf, del progetto che si intende realizzare con la donazione ricevuta (ammontare massimo di diecimila o ventimila euro a seconda della finalità scelta), indicando il nominativo ed un recapito del responsabile del progetto, cronoprogramma orientativo delle attività, incluse le fasi progettuali ove necessarie, apposita determina (o, in alternativa, una dichiarazione) vidimata e firmata dal rappresentante legale della scuola (dirigente scolastico), che contenga: accettazione espressa della eventuale donazione disposta a favore dell’istituto scolastico, impegno vincolante a destinare le somme donate esclusivamente alla realizzazione dell’iniziativa, impegno, una volta ricevuta la somma, a rilasciare successiva quietanza attestante l’incasso della somma donata, impegno ad avviare l’esecuzione del progetto finanziato entro il termine di sei mesi dal ricevimento della somma donata, pena la revoca della medesima somma, salvo motivati casi di impedimento ad adempiere e impegno a rendicontare le somme spese per la realizzazione del progetto, inviando copia in pdf della documentazione contabile all’indirizzo di posta elettronica: facciamoscuola@movimento5stelle.it nonché a restituire l’eventuale somma residua o non utilizzata che potrà essere successivamente destinata ai progetti ritenuti idonei nella graduatoria risultante dalle votazioni on line».