OPERAZIONE dei carabinieri contro i furti a Porto Recanati e Potenza Picena. Nel primo caso il ladro è stato sorpreso all'interno di una cabina dell'Enel. Nell'altro è stato fermato e denunciato dopo la segnalazione dei commercianti, il complice è ricercato

Furti: un arresto, una denuncia e un uomo ricercato. E’ questo il bilancio dei un’operazione di controllo del territorio messa in atto dai carabinieri della Compagnia di Civitanova, diretta dal capitano Massimo Amicucci, con la collaborazione della Compagnia di intervento operativo dell’8° reggimento Lazio. A Porto Recanati i militari hanno preso, in flagranza, uomo del Fermano già noto alle forze dell’ordine. Lo hanno sorpreso mentre stava cercando di smontare fili di rame da una cabina Enel in un terreno privato in zona Pineta. Per l’uomo, è prevista stamattina l’udienza di convalida in tribunale a Macerata. A Porto Potenza invece i carabinieri sono intervenuti dopo la segnalazione di alcuni commercianti, che avevano denunciato tentativi di furto. Due uomini in azione, che prima hanno tentato di rubare da un negozio di abbigliamento un pc e un cellulare, ma sono stati scoperti dai commessi e sono fuggiti, abbandonando il bottino. Poco dopo ci hanno riprovato in un altro negozio, tentando di arraffare scarpe e capi di abbigliamento, ma anche in questo caso sono stati scoperti dalla titolare e costretti alla fuga. Grazie alla descrizione fornita dai testimoni, i carabinieri si sono immediatamente messi sulle tracce dei due. Uno, straniero residente nel Fermano, è stato trovato e fermato: per lui una denuncia per furto aggravato. L’altro è riuscito a far perdere le proprie tracce.