MACERATA - La vicesindaca replica punto per punto al consigliere leghista: «Per noi è un valore avere personale di cucina dipendente comunale, che garantisce un servizio pubblico di qualità. Il sondaggio di gradimento da parte delle famiglie viene fatto ogni anno e dà risultati eccellenti»

«Sono molto utili le considerazioni di Andrea Marchiori, consigliere comunale in quota Lega, sulle mense del comune di Macerata. Svelano finalmente il programma della Lega sulle mense scolastiche: smantellarle». Stefania Monteverde, vicesindaca di Macerata, replica così alle critiche di Andrea Marchiori (Lega) sui costi del servizio mensa nelle scuole della città. «Marchiori ritiene infatti un eccesso di spesa i 47 cuochi che lavorano nelle cucine delle scuole. Invece, per noi è un valore avere personale di cucina dipendente comunale, che garantisce un servizio pubblico di qualità – prosegue Monteverde -. Ed è un valore anche perché crea lavoro, in tempi in cui i tassi di disoccupazione sono un problema. Forse il consigliere preferisce esternalizzare il servizio per tagliare costi e lavoro? Bene, lo spieghi alle famiglie di Macerata».

Monteverde ribatte punto punto. Sulle tariffe pagate: «A dire di Marchiori non è giusto basarle sull’Isee perché tanti non fanno la dichiarazione Isee, troppo difficile. Ma lo sa il consigliere che il principio della progressività è una garanzia per i cittadini e per l’accesso di tutti ai servizi pubblici? Lo sa che oggi per ogni servizio pubblico giustamente va presentata la dichiarazione Isee per garantire principi di equità? A tutti noi invece sembra giusto, e semmai va combattuta l’evasione fiscale che falsa le dichiarazioni». Sulla trasparenza e qualità della filiera: «Il sito del Comune pubblica ogni dato utile alla pagina delle MenseVerdiBio, accessibile a tutti. Gli incontri periodici con i comitati dei genitori hanno permesso in questi anni di costruire un rapporto collaborativo e di fiducia, anche nella soluzione in tempi rapidi delle piccole criticità. Inoltre, in questi mesi siamo impegnati anche nella costruzione del prossimo bando per le forniture delle mense in forma partecipativa con i rappresentanti dei genitori. Ai 12 comitati delle mense abbiamo inviato la bozza del bando per un confronto. Alla domanda su chi verifica la qualità, c’è un dato molto chiaro che è il sondaggio di gradimento da parte delle famiglie: viene fatto ogni anno e da anni dà risultati eccellenti. Ribadisco la convinzione che la qualità delle Mense Verdi Bio è uno dei punti di eccellenza tra i servizi scolastici del Comune, visto anche i premi che si è aggiudicata come il premio nazionale Mensaverdebio 2014 – aggiunge Monteverde -. Ed ora è stata premiata con il bollino d’oro dal Ministero delle Politiche Agricole e con un contributo di 200mila euro. È inoltre riconosciuta anche dalle statistiche nazionali di FoodInsider, l’osservatorio indipendente sulle mense scolastiche italiane dove Macerata risulta al 7° posto tra 52 città (seconda nelle Marche) prese in esame per la qualità e la sostenibilità». Infine, qualche dato e una considerazione sulla questione sollevata da Marchiori rispetto alla possibilità per bambini di culture diverse di avere pasti diversi se necessario: «Ogni giorno 1700 bambini mangiano nelle nostre mense, e mangiano bene nel rispetto anche delle differenze religiose e di salute. Anche di questo siamo orgogliosi perché è un diritto umano e costituzionale essere rispettati come persone e perché la pluralità arricchisce – conclude Monteverde -. E anche se non si capisce che cosa c’entra nel suo ragionamento, sul crocefisso nelle scuole la rassicuro: nelle nostre scuole non manca»

Ieri anche Stefano Di Pietro, segretario del Pd di Macerata, aveva replicato alle parole di Marchiori sulle mense scolastiche della città (leggi l’articolo).