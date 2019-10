MACERATA - Ultimi tre giorni per la kermesse targata Unimc: ecco il programma

Dopo la prima settimana tra musica, teatro e dibattiti, con appuntamenti da tutto esaurito, prosegue fino a venerdì l’Unifestival, il festival per il grande pubblico pensato e organizzato dagli studenti di Macerata in collaborazione con il Comune e il patrocinio dell’Erdis. Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito. Il calendario completo è on line su unifestival.unimc.it.

CAMPIONI DELLO SPORT IN MOSTRA – Il CreaHub in via Gramsci ospita la mostra “Enjoy the Game: quando lo sport muove la storia”. Tre uomini, tre esempi di sportività che travalica le dinamiche politiche ed economiche delle nazioni: Jesse Owens, protagonista assoluto delle Olimpiadi di Berlino 1936, Roger Federer, re indiscusso del tennis, Valentino Rossi, nove volte campione di MotoGp

MUSICA ALLA LOGGIA DEL GRANO – Tanti appuntamenti musicali alla Loggia del Grano: dopo la performance live, ieri, dei Botaniqve accompagnati dall’artista Carlo Volsa, stasera The Holograms propongono un racconto in musica delle più grandi personalità femminili della musica rock dagli anni ’60 ad oggi; giovedì si canta e si balla con i XGiove, pop adrenalinico che sfonda lo stereo della macchina.

VENERDÌ, GRAN FINALE – Si chiude alla grande venerdì con tre appuntamenti da non mancare. Nel pomeriggio la biblioteca di ateneo Casb ospiterà l’incontro in collaborazione con Antigone Marche “Oltre l’uomo ombra. Far luce su un mondo nascosto: le carceri”. Partecipa Carmelo Musumeci, il primo ergastolano ostativo, cioè condannato al carcere a vita senza benefici penitenziari, a ottenere la liberazione condizionale. A partire dalle ore 20, una rappresentazione teatrale di frammenti salienti del Macbeth shakespeariano trasformerà gli spazi del dipartimento di Giurisprudenza in un set da thriller psicologico surreale. Gli spettatori possono scegliere tra tre repliche la sera stessa. Prenotazioni su macbethrooms.eventbrite.it. Grandissima attesa, sempre venerdì, per i ragazzi di Casa Surace, star del web tra le più apprezzate e divertenti. Invitati dalla lista Run, Alessio, Riccardo e Bruno saranno alle 21,30 al teatro Don Bosco per abbattere, con comicità e ironia, la linea fittizia che divide nord e sud.