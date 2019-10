MACERATA - La kermesse targata Unimc ha fatto registrare un pienone ieri, momento clou il tributo ai Queen in piazza Vittorio Veneto. Ecco i nuovi appuntamenti

Con un elettrizzante concerto tributo ai Queen firmato King’s Head si avvia alla conclusione la prima settimana di Unifestival, il festival per il grande pubblico pensato e organizzato dagli studenti di Macerata.

I fan dello storico gruppo inglese si sono scatenati fino a mezzanotte in una piazza Vittorio Veneto colma, con la musica della talentuosa tribute band anconetana che ha attirato i passeggiatori del giovedì universitario come il Pifferaio di Hamelin. Tutto esaurito nei giorni scorsi anche per le proposte teatrali all’Ostello Ricci: “The Big Thing” firmato da Francesca Rossi Brunori con Gian Paolo Valentini o la singolare rivisitazione de “Il malato immaginario” ideato da un gruppo di ragazzi brianzoli, i FuoriCorso, per la prima volta in trasferta fuori regione, invitati dalla lista Obiettivo Studenti. Partecipazione e interesse anche per l’incontro sulla legalità con Silvana Arbia, presidente onorario di sezione di Cassazione, e Davide Lorenzano, giornalista di inchiesta di Tpi News, coordinati da Salvatore Renna. «Non è semplice parlare di legalità e criminalità organizzata senza scadere nel ridondante, senza abbandonarsi a sterili auspici – dichiarano gli organizzatori – Per questo Officina Universitaria ha invitato due ospiti d’eccezione, che condividessero con noi studenti e la cittadinanza maceratese le loro esperienze, per far parlare i fatti, gli accadimenti, analizzandoli da prospettive differenti. Sorprendente anche la non stop di riflessioni, mini performance teatrali e musicali messa in piedi dagli allievi della Scuola di studi superiori Giacomo Leopardi, che hanno coinvolto studenti dell’Ateneo e della rete delle scuole di eccellenza in una giornata sul tema “Oltre il confine” ispirata dai 200 anni dell’Infinito di Leopardi.

I NUOVI APPUNTAMENTI – Stasera due nuovi appuntamenti, gli ultimi della settimana. Dalle 19 alla Loggia del Grano in via Don Minzoni, cantanti e poeti dilettanti potranno esibirsi sul palco del “Super contest di poesia e musica indipendente” promosso da tutto il Consiglio degli studenti e introdotto dal duo Nali e Kia. In palio, buoni acquisto libri e musica. Alle 21:30 al Teatro Don Bosco è, invece, la volta di “Planet B”, frutto di una laboratorio teatrale condotto dal regista Paolo Nanni: siamo “oltre” l’emergenza ambientale, il pianeta si è esaurito e occorre dunque un pianeta di riserva, un Pianeta B. L’Unifestival prosegue la prossima settimana, dal lunedì al venerdì, con ancora tante iniziative, tutte a ingresso gratuito. Il calendario completo è on line su unifestival.unimc.it.

CAMPIONI DELLO SPORT IN MOSTRA – Il CreaHub in via Gramsci ospiterà la mostra “Enjoy the Game: quando lo sport muove la storia”. Tre uomini, tre esempi di sportività che travalica le dinamiche politiche ed economiche delle nazioni: Jesse Owens, protagonista assoluto delle Olimpiadi di Berlino 1936, Roger Federer, re indiscusso del tennis, Valentino Rossi, nove volte campione di MotoGp

MUSICA ALLA LOGGIA DEL GRANO – Tanti appuntamenti musicali alla Loggia del Grano: martedì ci sono i Botaniqve, un “concept Group” che va oltre gli standard musicali, accompagnati da una performance di pittura dal vivo e da una mostra di Carlo Volsa; mercoledì The Holograms propongono un racconto in musica delle più grandi personalità femminili della musica rock dagli anni 60 ad oggi; si chiude giovedì con i XGiove, pop adrenalinico che sfonda lo stereo della macchina.

GRAN FINALE – Si chiude alla grande venerdì 25 con tre appuntamenti da non mancare. Nel pomeriggio, infatti, la biblioteca di Ateneo Casb ospiterà l’incontro in collaborazione con Antigone Marche “Oltre l’uomo ombra. Far luce su un mondo nascosto: le carceri”. Partecipa Carmelo Musumeci, il primo ergastolano ostativo, cioè condannato al carcere a vita senza benefici penitenziari, a ottenere la liberazione condizionale. A partire dalle 20, una rappresentazione teatrale di frammenti salienti del Macbeth shakespeariano trasformerà gli spazi del Dipartimento di Giurisprudenza in un set da thriller psicologico surreale. Gli spettatori possono scegliere tra tre repliche la sera stessa. Prenotazioni su macbethrooms.eventbrite.it. Grandissima attesa, sempre venerdì, per i ragazzi di Casa Surace, star del web tra le più apprezzate e divertenti, che, invitati dalla lista Run, saranno alle 21:30 al Teatro Don Bosco per abbattere, con comicità e ironia, la linea fittizia che divide nord e sud.