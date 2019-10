MACERATA - Ospiti del convegno di giovedì 10 ottobre la mamma e la sorella del giornalista morto nell'attentato di Strasburgo

Overtime spinge oltre i confini. Giovedì 10 ottobre il pomeriggio si apre con un convegno, organizzato al Teatro della Filarmonica, a Macerata, dal titolo “Comunicazione e sport. Costruire l’identità europea”, un incontro realizzato in collaborazione con l’Università di Macerata e con Radio Rum.

L’incontro rappresenterà l’occasione anche per ricordare la figura di Antonio Megalizzi, il trentino di 28 anni morto tre giorni dopo l’attentato di Strasburgo dell’11 dicembre. Megalizzi si trovava nella cittadina francese per seguire la plenaria del Parlamento Europeo nell’ambito del progetto Europhonica, una rete europea di radio universitarie. È stato colpito da uno dei proiettili sparati da Cherif Chekatt che aveva aperto il fuoco tra la folla dei mercatini di Natale.

Con i presenti al Teatro della Filarmonica si parlerà di giornalismo, di sport e di Europa e si annuncerà l’istituzione di una borsa di studio che Unimc riserverà agli studenti che dedicheranno progetti, pubblicazioni o tesi di laurea sull’identità europea.

Tra i protagonisti, dopo i saluti del professor Francesco Adornato, Magnifico Rettore Unimc, ci saranno Anna Maria Megalizzi e Luana Moresco, rispettivamente mamma e fidanzata di Antonio Megalizzi; Franco Bragagna, giornalista di Rai Sport, il collega di Avvenire Massimiliano Castellani e Stefano Vegliani.

Dopo l’incontro ci saranno le premiazioni di Overtime Radio Festival 2019, rassegna che ogni anno richiama a Macerata il meglio delle produzioni radiofoniche italiane, con la presenza di Dario Ricci, de Il Sole 24 Ore-Radio24 e la professoressa Lucia D’Ambrosi di Unimc.

Overtime Festival è organizzato dalla Pindaro Eventi in collaborazione con Regione Marche, Comune di Macerata, Unimc e con il patrocinio di Rai, Provincia di Macerata, Coni Marche, Cip Marche, Panathlon International Club, Società Filarmonica Drammatica.