PRIMO INCONTRO a Castelfidardo con 175 iscritti. La serie di appuntamenti si concluderà con l'arrivo del segretario nazionale del partito

Comunicazione politica, militanza ma anche gestione dei social. Ecco i temi sul piatto del primo incontro dell’Accademia federale Lega Marche. I 175 iscritti alla scuola di formazione politica del Carroccio si sono ritrovati questa mattina all’hotel Klass di Castelfidardo. Tra gli ospiti Manuel Vescovi, senatore e responsabile federale dell’Accademia e anche Leonardo Foa, che è uno dei gestori della macchina social salviniana. Tra i presenti anche il senatore Giuliano Pazzaglini e il deputato Tullio Patassini oltre al responsabile regionale Paolo Arrigoni. Sono previste altre cinque sessioni (la prossima il 17 novembre nella stessa sede, con un focus su federalismo e presidenzialismo), che vedranno gli interventi dell’ex sottosegretario alla presidenza Giorgetti, del vice presidente del senato Calderoli, dell’ex ministro dell’Agricoltura Centinaio, del senatore Bagnai, e, in conclusione del ciclo sarà ospite l’ex ministro e segretario leghista Matteo Salvini.

«La Lega sta dimostrando in ogni occasione di essere realmente dalla parte dei cittadini e di fuggire la politica delle rendite di posizione che ha condizionato pesantemente l’amministrazione del territorio – dice Arrigoni, intervenuto ai lavori insieme al responsabile locale dell’Accademia Riccardo Gagliardi –. A fronte di tanti nostri amministratori e militanti disposti a mettersi in ascolto e in discussione per meglio rispondere alle aspettative dei cittadini, la cronaca certifica quotidianamente la lontananza ed il fallimento del Pd sul territorio, dedito ad “appaltare” più che a “costruire benessere”. Basta guardare lo scempio della sanità pubblica fatto dal compagno Ceriscioli».