MACERATA - L'istituto aderisce alla 18esima edizione della manifestazione annuale promossa dall'associazione bancaria Italiana. Sabato 5 ottobre visite guidate e gratuite all'edificio della Cassa di Risparmio e a Palazzo Ricci in collaborazione con la Fondazione Carima

Ubi Banca aderisce alla 18esima edizione di “Invito a Palazzo”, manifestazione annuale promossa da Abi – Associazione Bancaria Italiana, sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e con il Patrocinio della Commissione Nazionale Italiana per l’Unesco e del Ministero per i Beni e le Attività Culturali. L’iniziativa coinvolge banche e fondazioni di origine bancaria su tutto il territorio nazionale che, per l’occasione, aprono gratuitamente al pubblico edifici e spazi di particolare bellezza e interesse dal punto di vista artistico e culturale, abitualmente non accessibili. Ubi Banca aprirà al pubblico sette palazzi in altrettante città italiane, uno per ciascuna delle sette Macro Aree Territoriali in cui è organizzata la banca a livello territoriale. Gli edifici scelti si trasformeranno così, per un giorno, in veri e propri spazi museali, all’interno dei quali sarà anche possibile ammirare le numerose e rilevanti opere d’arte in essi custodite. “Filo conduttore” dei percorsi proposti da Ubi Banca è il colore: il bianco, il blu, il rosso e il verde, caratterizzanti opere della collezione della banca, che saranno protagoniste di alcuni itinerari proposti, mentre in altri casi prevarrà l’aspetto architettonico degli edifici. La “narrazione” attraverso il colore rende concretamente visibile per la prima volta gli itinerari di lettura della collezione Ubi Banca proposti da “True colors. I colori della collezione d’arte di UbiBanca”, un progetto editoriale e un video pubblicati lo scorso aprile 2019 che, raggruppando alcune opere per dominanti o dettagli cromatici significativi, attraverso la suggestione offerta dai diversi colori, guida ad una fruizione della collezione originale. Il progetto, ideato da Antonella Crippa, curatrice responsabile della collezione di Ubi Banca, è disponibile anche in formato e-book: (https://arte.ubibanca.com/ubiarte_raccolta/index.aspx?page=article&id=127).

A Macerata, sabato 5 ottobre, dalle 10 alle 19 (partenza ultima visita alle 17,30) , sarà aperto al pubblico il Palazzo storico della Cassa di Risparmio di Macerata, progettato dall’architetto Marcello Piacentini, oggi sede Ubi Banca, in Corso della Repubblica 38. Già sede della direzione generale della Cassa di Risparmio della provincia di Macerata, il palazzo progettato dall’architetto Marcello Piacentini (1881-1960) fu inaugurato nel 1954 e ampliato nel 1968 in Via Santa Maria della Porta. L’austerità di tono classico dell’esterno, mitigata dal rivestimento in pietra rosa con bianchi inserti lapidei, approda a una luminosa astrazione all’interno, visibile ancora oggi nel salone degli sportelli. Per l’occasione i visitatori potranno visionare, proprio nel salone degli sportelli, un video inedito che documenta, attraverso foto digitalizzate, la fase della costruzione del palazzo e la successiva inaugurazione del 1954. Grazie alla collaborazione con la Fondazione Cassa di risparmio della provincia di Macerata sarà inoltre possibile visitare anche alcune sale del vicino Palazzo Ricci, pregevole architettura sei-settecentesca che conserva apparati decorativi originali e arredi d’epoca, e ospita una collezione d’arte italiana del Novecento.

Faranno parte della visita anche i suggestivi sotterranei e la cappellina, solitamente non accessibili al pubblico. Curatore dell’inedito percorso di Invito a Palazzo a Macerata è il professor Cristiano Marchegiani. Storico dell’architettura, già direttore scientifico del censimento informatizzato delle chiese della diocesi di San Benedetto del Tronto, Ripatransone, Montalto delle Marche promosso dall’Ufficio nazionale per i beni culturali ecclesiastici della Cei, docente di Storia dell’Architettura e dell’Arte contemporanea presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Marchegiani è autore di numerose pubblicazioni. Si è occupato fra l’altro di architettura neoclassica d’ambito maceratese, con saggi su Giuseppe Lucatelli, Antonio Brunetti, Nicola Niccolai e Ireneo Aleandri. Il 5 ottobre sono previste guidate gratuite per gruppi di circa 30 persone con partenza da Palazzo Ricci ogni 30 minuti, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17,30. L’iniziativa sarà presentata ufficialmente a Macerata il 1 ottobre nel corso di una conferenza stampa alla quale parteciperanno Roberto Gabrielli, Responsabile della macro-area Marche e Abruzzo di Ubi Banca, e Rosaria Del Balzo Ruiti, presidente della Fondazione Cassa di risparmio della provincia di Macerata.