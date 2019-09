CAMERINO - L'azienda, prima delle Marche ad aver introdotto un mezzo elettrico nel trasporto pubblico locale, ha organizzato per domani un appuntamento al Sottocorte Village con gli studenti delle scuole cittadine

Fino a domenica in tutta Europa si celebra la Settimana Europea della Mobilità, la Mobility Week, con iniziative ed appuntamenti volti a promuovere gli spostamenti sostenibili: dalla bici alle passeggiate, passando per i mezzi elettrici e non solo. La Contram, prima azienda della Regione Marche ad aver introdotto un mezzo elettrico nel trasporto pubblico locale, non poteva non partecipare a questo importante appuntamento. Domani al Sottocorte Village di Camerino l’azienda intende promuovere, agli studenti degli istituti scolastici di Camerino, i servizi di mobilità pubblica collettiva e le relative innovazioni tecnologiche, con particolare riferimento alla mobilità elettrica. Saranno infatti esposti i mezzi elettrici aziendali e per l’occasione anche un mezzo ultra tecnologico, la Tesla Dancing. Special guest Dj Stylo con un momento di freestyle dedicato proprio ai ragazzi. Il programma prevede dopo l’introduzione delle 10,45, gli interventi dell’ingegner Stelvio Calafiore (Istambiente Spin off Unicam): “Connubio tra energie rinnovabili e mobilità sostenibile”e del dottor Alessandro Campanelli (Contram SpA): “La Tecnologia applicata al Trasporto Pubblico Locale”. Alle 11,30 invece interveranno gli studenti per domande e spunti da approfondire. Per info: www.contram.it, n. verde: 800037737 Facebook: @contramservizisrl