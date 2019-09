SERIE D - Il calcio di rigore trasformato dall'attaccante nella ripresa, azione nata dal palo colpito da Valenti, condanna gli uomini di Battistini al primo ko in campionato

Il Matelica esce a mani vuote dalla trasferta di Montegiorgio, punito dal rigore dell’ex Titone al quarto d’ora della ripresa. Pesante il fallo commesso in area da Croce su una ripartenza di Nasic, nata da un precedente palo colpito dal biancorosso Valenti. Primo passo falso della compagine di mister Battistini, il quale si sarà subito reso conto delle insidie del campionato e già nel prossimo impegno casalingo con il Real Giulianova dovrà adattare le giuste contromisure per non restare attardato (ad oggi -3) rispetto alle tre formazioni a punteggio pieno: Recanatese, Porto Sant’Elpidio e Montegiorgio stesso.

La cronaca. Nel primo tempo regna l’equilibrio. Visconti mette al centro per Croce che strozza troppo la conclusione. L’ex di turno Titone effettua il primo vero squillo del match, sul quale Urbietis ci mette una pezza e manda in angolo. Il Matelica pressa alto ma il Montegiorgio è insidioso, Marchionni in acrobazia non ha la giusta fortuna. I locali sono pericolosi in contropiede, il Matelica non resta a guardare e prova a pungere: Marcorelli salva sul colpo di testa di Moretti. Al 4′ della seconda frazione Marcorelli blocca una punizione di Croce, mentre qualche minuto dopo si oppone alla conclusione ravvicinata di Peroni. Il Matelica prova a pareggiare ma al 14′ è sfortunato, cogliendo il palo con un bel sinistro di Valenti: decisiva la deviazione del portiere locale. La parata avvia l’azione di ripartenza del Montegiorgio: Croce atterra Nasic in area, dal dischetto Mario Titone spiazza Urbietis. È il 15′ della ripresa e il risultato rimarrà congelato fino al triplice fischio.

Il tabellino:

MONTEGIORGIO: Marcorelli, Aloisi (32’st Trillini), De Nicola (11’st Lattanzi), Omiccioli, Ferrante, Baraboglia, Nasic, Mariani, Titone (39’st Nepi), Marchionni (43’st Gnaldi), Rozzi. A disp.: Marani, Gnaldi, Lattanzi, Alighieri, Tempestilli, Zancocchia, Trillini, Djwomo, Nepi. All.: Baldassarri.

MATELICA: Urbietis, Visconti, A. Di Renzo (35’st De Luca), Croce (19′ s.t. Rinaldi), Pupeschi, De Santis, Valenti (19’st Bugaro), Bordo, Moretti (10′ s.t. Tomassini), Leonetti, Peroni (25′ s.t. Barbarossa). A disp.: Bigliardi, De Luca, Demoleon, Busi,,, Massetti, Bugaro. All.: Battistini.

TERNA ARBITRALE: Iacobellis di Pisa (Polidori di Perugia – Piombini di Città di Castello)

RETE: 15′ s.t. Titone (rig.)

NOTE: ammoniti: Baraboglia, Leonetti, Bordo, Visconti, Aloisi, Marchionni, Baldassarri. Espulso: Battistini al 39′ s.t. Angoli: 3-5. Recupero: 6′ (1’+5′).