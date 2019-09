PORTO RECANATI - Lo spettacolo in programma per venerdì 13 settembre alle 21,15. Il critico d'arte torna nella sua terra d'adozione, con un racconto a tema: «Le Marche un libro aperto di storia dell’arte: mi sento un cittadino marchigiano»

“Il Rinascimento in Adriatico” è il titolo dell’appuntamento che vedrà protagonista Vittorio Sgarbi, venerdì 13 settembre alle 21,15, all’Arena Gigli di Porto Recanati. Il critico d’arte, introdotto dal’assessore regionale Moreno Pieroni, condurrà gli spettatori attraverso il tema che dà il titolo alla serata con la sua capacità unica di infondere linfa nuova alle storie dell’arte, grazie al connubio tra competenza e capacità divulgativa. Vittorio Sgarbi, opinionista, scrittore, personaggio televisivo e politico italiano, da tempo legato alle Marche, è stato sindaco e consigliere comunale di San Severino e assessore alla cultura di Urbino. «Le Marche – afferma il professor Sgarbi – sono un libro aperto di storia dell’arte: Raffaello, Piero della Francesca, Bellini, Bramante, Lotto, Crivelli, Licini sono solo alcuni degli artisti marchigiani, per nascita e frequentazione, di cui si possono ammirare le opere nella regione. Come potrei non sentirmi anch’io un cittadino marchigiano?». Sgarbi ha esordito a teatro nell’estate del 2015 con lo spettacolo teatrale “Caravaggio”, conducendo il pubblico in un percorso illuminante dentro le vicende artistiche e sociali del Merisi, che hanno svelato straordinari fenomeni premonitori della contemporaneità. E sempre nelle Marche, la mostra “Rinascimento segreto” curata dal professore nel 2017 a Urbino, Pesaro e Fano ha ottenuto un notevole apprezzamento da parte del pubblico e della critica. La serata di Porto Recanati offrirà quindi una preziosa occasione di riflessione sul fiorente periodo artistico rinascimentale, con particolare attenzione all’esperienza nell’Adriatico, un periodo emblematico, imprescindibile e unico nell’arte mondiale.