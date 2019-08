CALCIO - Matelica, Sangiustese, Recanatese e Tolentino saranno protagoniste di affascinanti derby

di Michele Carbonari

Poche novità nel girone F di Serie D, stilato oggi pomeriggio in vista della stagione 2019/2020: Matelica, Recanatese, Sangiustese (di scena al Polisportivo di Civitanova) e Tolentino non avranno più le formazioni romagnole sulla loro strada (a parte il San Marino che avrà a Cattolica la “nuova” casa), ma dovranno fare una tappa in Lazio per affrontare l’Atletico Terme Fiuggi. Per il resto, solito tragitto in giro per il Molise (Campobasso, Olympia Agnonese e Vastogirardi), l’Abruzzo (Avezzano, Chieti, Pineto, Real Giulianova, SN Notaresco e Vastese) e ovviamente le Marche: Jesina, Montegiorgio e Porto Sant’Elpidio, che giocherà le prime partite al Comunale di Villa San Filippo. Sventato il pericolo rappresentato dal Foggia, retrocesso nella quarta serie dopo il fallimento dalla Serie B e spesso accostato al girone F, e salutato il Cesena volato in Lega Pro, ecco che quest’anno ci sono tutti i presupposti per assistere ad un campionato livellato e allo stesso tempo impegnativo. Matelica e Recanatese potranno quindi ritagliarsi un ruolo da protagoniste, mentre Sangiustese e Tolentino saranno le mine vaganti del torneo che quest’anno riserverà numerosi e affascinanti derby.

Non tardano ad arrivare le prime impressioni dei dirigenti delle squadre maceratesi. Il dg della Sangiustese Alessandro Cossu commenta così il girone F: «è un peccato a parere mio che non siano state inserite altre piazze calde e di blasone come potevano essere il Foggia o altre del Sud: avversari che a livello di calore e di pubblico avrebbero regalato cornici assolutamente di ben altra categoria. Per il resto tutte le sette sorelle marchigiane sono insieme, con le abruzzesi e le molisane che in questi anni abbiamo imparato a conoscere. In più ci sono stati il ritorno del Chieti e l’arrivo del Vastogirardi, da scoprire – dichiara il dirigente rossoblu -. Il girone secondo me avrà come protagoniste Matelica, Recanatese, Pineto e Campobasso, ma non escludo che nella lotta al vertice possa inserirsi qualche Società che ha aspettato l’ufficializzazione dei gironi per muoversi in maniera oculata sul mercato. Questo a noi, che dobbiamo pensare solo a mantenere la categoria, interessa poco».

«È il girone naturale geograficamente parlando, certamente sarà un campionato avvincente con molti derby e questi lo rendono ancora più affascinante. Sono sempre stato convinto che il Foggia non sarebbe stato inserito nel nostro girone, la distanza dalle marchigiane è molta», è il pensiero di Francesco Micciola (ds del Matelica).