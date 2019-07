EVENTI - Il primo sarà a RisorgiMarche nel pomeriggio di martedì 30 luglio, il secondo invaderà la spiaggia fermana sabato 3 agosto con il suo Jova Beach Party

Ancora poche ore e il centro delle Marche vivrà due eventi “storici”: da un lato il concerto di Marco Mengoni per RisorgiMarche, dall’altro l’attesissimo Jova Beach Party lungo la costa. Il primo – si svolgerà in località Fontanelle, nel territorio di Sarnano, il secondo avrà come protagonista il Fermano.

Due appuntamenti, uno gratuito e l’altro a pagamento, che stanno richiamando decine di migliaia di fan da tutta Italia, con un conseguente impegno da parte di organizzatori, istituzioni, Forze dell’Ordine e sistema sanitario ed un susseguirsi di numerose riunioni e tavoli tecnici per definire ogni singolo dettaglio sul fronte della viabilità e della sicurezza.

Inutile rimarcare l’importanza di Mengoni e Jovanotti, due artisti diversi ma accomunati da una grande voglia di sperimentare e di rimettersi continuamente in gioco, attraverso formule nuove e proposte uniche nel panorama nazionale. Per Jovanotti, in particolare, si tratta del secondo appuntamento estivo in terra marchigiana tra 2018 e 2019: la sua partecipazione al festival ideato da Neri Marcorè nell’agosto dello scorso anno, infatti, aveva visto la partecipazione di oltre 70mila persone all’abbazia di Roti, a Matelica.

Tornando, invece, all’impegno e al lavoro da parte degli enti preposti, se per il concerto di Mengoni, la ‘pratica’ è in mano alle istituzioni maceratesi, per il Jova Beach Party va evidenziato come tutte le istituzioni provinciali fermane, con in testa la Prefettura, stanno lavorando continuamente per la miglior riuscita dell’evento. E in questo caso, per migliore si intende che tutto scorra liscio senza inghippi o problemi. Al momento sono stati venduti circa 33 mila biglietti su una capienza limite di 35 mila persone. Attualmente sono stati individuati nella zona circa 10 mila parcheggi, con una parte riservata ai residenti. In Prefettura è già stato anche consegnato il piano sanitario per la copertura totale, in termini di prevenzione e vigilanza sanitaria, dell’evento.

(redazione CF)