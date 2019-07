TREIA - A dirlo è Coldiretti, i dati sono emersi nel corso di un convegno che si è svolto ieri

Un turista su quattro sceglie l’entroterra per trascorrere le vacanze. A dirlo è Coldiretti Macerata dopo il convegno che si è svolto ieri a Treia sul turismo green e sostenibile. Secondo i dati Istat elaborati da Coldiretti Marche, i viaggiatori continuano a prediligere il mare (45%) ma campagne, colline e montagne rappresentano circa il 40%. Uno su 5 sceglie il luogo della vacanza per il patrimonio storico e architettonico e per l’enogastronomia. Al convegno, ospitato al Roccolo di Valcerasa a Treia, hanno preso parte Maria Letizia Gardoni e Giuliana Giacinti, rispettivamente presidenti di Coldiretti Marche e Terranostra Marche, l’associazione degli agriturismi legati a Campagna Amica Coldiretti. «La nostra regione – ha detto la presidente Gardoni – è nata e cresciuta su profonde radici contadine che hanno fatto di questo territorio un patrimonio diffuso di biodiversità, cultura, arte. Gli agricoltori, nei secoli, ne hanno plasmato colline, vallate, montagne ed hanno costruito una forte identità che da generazioni si tramanda e che oggi rende le Marche una regione affascinante ed attrattiva». . E la caccia al prodotto tipico è sfruttata da oltre mille agriturismi marchigiani, circa un terzo dei quali è attivo in provincia di Macerata. Il 41% delle attività è diretto da una donna, il 20% è in montagna. La nostra regione conta oltre 12mila posti letto e ha una delle medie presenza migliori d’Italia: 4,3 giorni, dietro solo a Bolzano, Calabria e Toscana. Accanto alle due presidenti c’erano il ceo di Expirit, Giacomo Andreani, Luca Maria Cristini (architetto docente dell’Accademia di Belle Arti di Macerata) e Tommaso Lucchetti (docente dell’Università di Parma, esperto in storia e cultura del cibo).