Gustaporto conquista Civitanova (FOTO)

L'EVENTO ha attirato il grande pubblico nel weekend per una full immersion nella cultura del mare

«Non capita spesso di trovare un contesto come quello di Civitanova, nel quale i temi del mare sono affrontati con questa visione».

Così si è espresso il giornalista Duilio Giammaria, conduttore della trasmissione “Petrolio” su Rai 1 e conduttore del talk show di sabato al mercato ittico di Civitanova. Per tutta la domenica, un vero fiume di persone è confluito nell’area portuale di Civitanova in occasione della giornata clou di GustaPorto. «Con questa seconda edizione, GustaPorto si consolida come l’evento di apertura della bella stagione a Civitanova» – ha affermato Maika Gabellieri, assessore al turismo. Domenica pomeriggio, vera e propria “standing ovation” per il soprano Aliya Beisenova, la cui voce era accompagnata dal sottofondo del mare e dall’ensemble dell’Orchestra Sinfonica Puccini, guidata dal Maestro Sorichetti per “Civitanova all’Opera”. Suggestive e gremite di pubblico anche le performance con l’Enea Profugo, dentro il Moletto Medusa, il jazz in banchina e le bravissime “pesciarole” di “Contemporanea 2.0”.

Tutto esaurito per le degustazioni dell’Accademia di Tipicità, a base di ostriche dell’Adriatico, e tanti gourmet in coda anche per le proposte de “Il circolino della vela”, nonché per i vini di Civitanova proposti da Marchigianamente. Fino a domenica 9 giugno proseguono i menù di GustaPorto in venticinque locali della città che propongono il piatto principe della gastronomia locale, “li furbi co’ l’abbiti”, ma anche altre specialità con pescato locale di stagione. «Abbiamo collaborato anche quest’anno con piacere a Gustaporto» il commento di Massimiliano Polacco, direttore Confcommercio Marche Centrali, che insieme ad Abat e Centriamo ha supportato la manifestazione. «I nostri associati – ha aggiunto Polacco – hanno accolto in maniera positiva la proposta di rivisitare un piatto tradizionale della cucina civitanovese. L’obiettivo è sempre quello di sensibilizzare alla cultura del mare, alla conoscenza del prodotto ittico locale e la valorizzazione delle eccellenze e dei nostri operatori gastronomici». Sempre fino a domenica, anche la possibilità di sperimentare una crociera con rotta sulle vigne del mare, ossia gli impianti di cozze ed ostriche dell’Adriatico che hanno già incantato i visitatori accorsi a GustaPorto. Tutto il programma su www.gustaporto.it.

(foto di Federico De Marco)