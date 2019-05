SISMA - Gli studenti del conservatorio Rossini di Pesaro si esibiranno a Ussita e Castelsantangelo il 26 maggio

Gli studenti del conservatorio Rossini di Pesaro suonano per sostenere i terremotati. Due i concerti in calendario il 26 maggio, gratuiti. Uno a Ussita e l’altro a Castelsantangelo. Primo appuntamento alle 10,30 a Ussita (se bel tempo in piazza, altrimenti al ristorante La mezza luna). Il secondo concerto alle 15 nella sala polifunzionale “Amici del Trentino” di Castelsantangelo. In scaletta pezzi di Bach, Joplin, Fishman, Iturralde, Piazzolla. I due concerti concluderanno un Progetto d’istituto avviato per l’anno 2017-2018, dodici i concerti che si sono tenuti nelle zone colpite dal sisma del 2016.