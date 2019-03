MACERATA - Venerdì alle 21 per l'ultimo appuntamento del cartellone si esibirà Elisabeth Leonskaja

La Grande Dame del pianoforte arriva con tutto il fascino della leggenda al teatro Lauro Rossi di Macerata venerdì alle 21. Elisabeth Leonskaja, fra le pianiste più celebri del nostro tempo, si esibisce nell’unica data italiana della stagione per l’ultimo appuntamento nel cartellone di Appassionata. In programma alcuni dei capolavori della musica da camera per tastiera: la Sonata in re maggiore K.284 di Wolfgang A. Mozart, i Symphonische Etüden di Robert Schumann, la Sonata op.1 in si minore di Alban Berg e la Sonata in re maggiore D.850 di Franz Schubert. Schiva eppure tremendamente carismatica, modesta nonostante la notorietà planetaria guadagnata fin dal sensazionale concerto tenuto al Festival di Salisburgo nel 1979, Leonskaja è esponente di un pianismo d’altri tempi, erede naturale della celebrata Scuola russa e di Sviatoslav Richter che l’ha voluta come sua allieva, riconoscendole un talento straordinario. È da decenni ospite dei maggiori festival internazionali e delle principali stagioni concertistiche del mondo. Membro onorario della Konzerthaus di Vienna, città in cui vive dal 1978 dopo gli studi a Tbilisi e Mosca, Elisabeth Leonskaja nel 2006 ha ricevuto la Croce d’onore di prima classe per meriti artistici dal governo austriaco. Nel concerto di venerdì, organizzato grazie alla collaborazione del Rotary Club di Macerata, la pianista georgiana incanterà il pubblico maceratese con la sua irresistibile eleganza nell’esecuzione di pagine immortali della musica per pianoforte. Biglietteria dei Teatri, piazza Mazzini a Macerata (mart.-sab. 10-13 e 17-20, il botteghino del Teatro è attivo il giorno del concerto a partire dalle 20), online su Vivaticket (con diritti di prevendita). Agevolazioni per studenti e loro accompagnatori, soci Appassionata e possessori Marche Concerti Card. Appassionata è accreditata per 18app e Carta del Docente.