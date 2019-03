CIVITANOVA - Al cinema il film interpretato da giovani e adulti diversamente abili. Successo per il progetto sostenuto dal Banco Marchigiano-Credito Cooperativo, nato all'interno del centro socio-educativo L’Aquilone di San Filippo sul Cesano

Tutti in piedi e ovazione. Si è conclusa così la serata del cinema “Conti” di Civitanova che ha ospitato la proiezione di “Fuori centro”, film interpretato da giovani e adulti diversamente abili. Un progetto cinematografico, dal grandissimo valore sociale e sostenuto dal Banco Marchigiano-Credito Cooperativo, nato all’interno del centro socio-educativo L’Aquilone di San Filippo sul Cesano del Comune di Mondavio, gestito dalla cooperativa Casa della gioventù di Senigallia. Sono stati coinvolti tra professionisti, volontari e comparse, più di 200 persone: si è trattato, dunque, di un grande lavoro di integrazione. Gli attori che hanno lavorato al film: Enrico Alegi, Luigi Bacchiocchi, Palma Diotalevi, Chiara Fagotti, David Guidi, Fabiola Morazzini, Marco Pallara, Lucia Pelinga, Francesca Ricci, Serena Spinaci, Moris Sabbatini, Camilla Tinti, Daniela Toderi e Barbara Urbinati. «Grazie al Banco Marchigiano per aver creduto e sposato il nostro progetto», ha detto Tamara Micci, coordinatrice del centro socio educativo “L’Aquilone”, al termine della proiezione del film “Fuori Centro”. «Siamo noi a ringraziare voi», è stata la replica del direttore generale del Banco Marco Moreschi, che ha sottolineato l’importanza di progetti di qualità come questo, nel corso della serata presentata da Michele Fofi, il promotore del Civitanova Film Festival. Il film, scritto e diretto dal regista fanese Sandro Fabiani, è stato realizzato anche con il contributo di Lion Club, Regione Marche, Marche Cultura, Marche Film Commission e Comune di Mondavio. Riprese e fotografia sono state di Piero Barazzoni, fonico Martin Rinaldi, musiche di Daniele Rossi e Riccardo Bertozzini, assistenza alle riprese Beverly Pritzi, coordinamento del progetto Tamara Micci, assistenti di produzione Alice Bruciati, Francesca Paolini, Cristina Tinti, Daniele Palazzetti e Jessica Serfilippi, segretaria di edizione Ilenia Rossetti, costumi Claudia Spagnoletti. Il film racconta i sogni e i desideri degli attori e vuole affermare l’importanza della diversità come ricchezza, della libertà e del sogno come valori assoluti, imprescindibili e appartenenti ad ognuno