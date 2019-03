VERSO LE ELEZIONI - L’assemblea provinciale ci sarà il 22 marzo alle 17,30 all'hotel Solarium

Il congresso straordinario nazionale del Psi è convocato a Roma per i giorni 29,30 e 31 marzo, due le mozioni in campo con i candidati Luigi Iorio ed Enzo Maraio (che ha il sostegno della segreteria uscente). L’assemblea congressuale dei socialisti della provincia di Macerata ci sarà invece venerdì 22 marzo alle 17,30 all’hotel Solarium di Civitanova. «L’occasione, – si legge nella nota di Francesco Mantella, menbro del consiglio nazionale – anche in vista delle prossime elezioni europee ma soprattutto regionali, sarà utile per ridare slancio all’attività di una forza storica della sinistra italiana che ha svolto importanti ruoli di governo anche nella nostra provincia e nella regione segnando, con l’attività dei propri rappresentanti, molte delle riforme più significative che hanno migliorato la vita della comunità maceratese e marchigiana. Si veda l’esempio dei socialisti della provincia di Macerata di dar vita alla lista Uniti per le Marche, che è stata determinate, politicamente e numericamente, per la vittoria del centro sinistra e di Ceriscioli nelle ultime elezioni regionali».

La scelta di Civitanova è simbolica per i socialisti, l’attuale segretario provinciale Ivo Costamagna ne fu sindaco nella stagione più florida del partito: «Non è un caso che questa assemblea provinciale si svolga a Civitanova, dove i socialisti hanno, anticipando il progetto di Uniti per le Marche, riportato dopo 17 anni il centro sinistra al governo della città. Una vittoria dilapidata dalla folle preclusione antisocialista che a Civitanova, come nel resto del paese, è stata una delle cause determinanti per ridurre il centro sinistra attuali. A Civitanova, come nelle Marche, come in Italia ed Europa, occorre rendersi conto che o la sinistra tornerà ad ispirarsi in maniera chiara ed aperta ai valori del popolarismo cattolico e dell’umanesimo socialista, o semplicemente è condannata a non esistere. Per questo l’appuntamento di Civitanova assumere una particolare importanza per rilanciare anche negli uomini gli ideali che continuano ad avere una loro grandissima attualità».