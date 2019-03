SUMMIT con il sottosegretario in programma giovedì alle 17 a Roma, parteciperanno il capo dipartimento della protezione civile Angelo Borrelli e il commissario Piero Farabollini

Si svolgerà giovedì a partire dalle 17 a Roma, nella sede nazionale dell’Anci di via dei Prefetti, un incontro tra il coordinamento delle Anci regionali delle zone terremotate dell’Italia Centrale (Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria) e il sottosegretario alla ricostruzione Vito Crimi. Alla riunione parteciperanno, tra gli altri, il capo dipartimento della protezione civile Angelo Borrelli, e il commissario alla Ricostruzione Piero Farabollini. Tra le tematiche dell’incontro, che sarà presieduto dal presidente di Anci Marche Maurizio Mangialardi, nella sua qualità di coordinatore delle Anci regionali, spiccano quelle legate alla ricostruzione privata con riferimento alle possibili deleghe ai Comuni; gli interventi sui beni ed infrastrutture pubbliche e sulle frane; il rifinanziamento del Contributo di autonoma sistemazione (Cas); la sanatoria per gli interventi di ripristino nei Comuni meno danneggiati e l’utilizzo dei rimborsi da assicurazioni. «L’auspicio dell’Anci, che da tempo sta attuando con determinazione e forza un’azione di confronto istituzionale, – si legge in una nota – è quello di arrivare grazie all’incontro a soluzioni condivise sulle questioni ancora aperte legate alla ricostruzione post sisma».