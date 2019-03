MATELICA - Nessun titolo onorario all'ex sindaco di Riace, in Consiglio comunale la spiegazione del sindaco Delpriori: «La questione va approfondita bene, altrimenti rischiamo di fare un atto inutile»

Matelica non sarà, per il momento, il primo comune delle Marche a concedere la cittadinanza onoraria a Mimmo Lucano. Colpo di scena in consiglio comunale, il punto sulla concessione della cittadinanza onoraria all’ex sindaco di Riace, insieme ad un altro sulla modifica del regolamento di polizia urbana, sono stati rinviati. «Ci sono questioni tecniche da approfondire, per il regolamento chiederemo un parere all’Arpam e ne discuteremo in commissione Ambiente – ha detto il sindaco Alessandro Delpriori – riguardo a Lucano è stato solo parzialmente accolto un suo ricorso in Cassazione, avvenuto dopo la convocazione del consiglio, la questione va approfondita bene, altrimenti rischiamo di fare un atto inutile». Assenti al consiglio gli assessori Pietro Valeriani, Massimo Montesi, il vicesindaco Anna Grazia Ruggeri è arrivata al momento del rinvio del punto. Assente anche Pietro De Leo.

(servizio in aggiornamento)