SISMA - Summit tra il governatore Ceriscioli, l'assessore Sciapichetti, Confartigianato, Cna e Ance-Confindustria. In arrivo incontro con il sistema bancario per dare risposta alle difficoltà finanziarie delle ditte

Velocizzare le operazioni per le imprese impegnate nella ricostruzione rimodulando i pagamenti, il rinnovo dell’anagrafe antimafia e un confronto con le banche. Sono i temi sul tavolo dell’incontro che si è svolto tra il governatore Luca Ceriscioli, l’assessore Angelo Sciapichetti, il direttore dell’Ufficio speciale per la ricostruzione, Cesare Spuri e le associazioni di categoria (Confartigianato, Cna, Ance-Confindustria Marche). L’incontro si è svolto oggi «per trovare soluzioni ai ritardi riscontrati nei pagamenti alle imprese che lavorano alla ricostruzione nelle zone del sisma – dice la Regione in una nota –. Le parti hanno condiviso le preoccupazioni sollevate nei giorni scorsi dalle imprese stesse e hanno concordato sulla necessità di convocare quanto prima un incontro tra le associazioni di categoria e Abi per avere risposte alle difficoltà finanziarie vissute dalle ditte impegnate nella ricostruzione». Dall’incontro le parti hanno concordato la velocizzazione di tutte le operazioni attraverso una rimodulazione dei pagamenti e del Sal (stato di avanzamento dei lavori) per la ricostruzione pesante e leggera, rinnovo dell’anagrafe antimafia e un confronto con il sistema bancario marchigiano.