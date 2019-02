RECANATI - Appuntamento sabato all’auditorium Centro Mondiale della Poesia e della Cultura con l'accademia d’arte lirica di Osimo e il concerto “Da Dante a Leopardi”

Per i 200 anni della stesura dell’Infinito di Giacomo Leopardi, celebrazioni in musica sabato 23 febbraio alle 21 con i giovani cantanti dell’Accademia d’Arte Lirica di Osimo. Un affascinante viaggio tra musica e poesia all’auditorium Centro Mondiale della Poesia e della Cultura. Il concerto “Da Dante a Leopardi” offrirà un programma con alcune celebri liriche della letteratura italiana messe in musica da diversi compositori: tra i poeti Dante, Petrarca, Boccaccio, Re Enzo di Hohenstaufen, D’Annunzio, Pascoli e Leopardi; tra i musicisti il romantico Pinsuti, accanto a una schiera di autori del Novecento italiano, tra cui Castelnuovo Tedesco, Pizzetti, Respighi, Tosti, Zandonai. Anche il più famoso testo del poeta di Recanati sarà protagonista del concerto, messo in musica da Mario Castelnuovo Tedesco. Nella città natia di Leopardi, con la pianista Valeria Picardi, sei cantanti – un’italiana, due georgiani, una polacca, una russa e un bielorusso – si misureranno con testi di grande difficoltà linguistica e interpretativa. Prima di ogni brano musicale le poesie saranno lette da Tiziana Bonifazi. Sarà questa un’occasione per apprezzare i cantanti, provenienti da diverse parti del mondo, che si stanno perfezionando nell’istituzione osimana: l’Accademia ha raggiunto i 40 anni d’attività e continua a formare artisti di livello che si affermano sui palcoscenici internazionali. Il concerto è realizzato in collaborazione con il Comune di Recanati, il Centro Nazionale di Studi leopardiani, il Centro Mondiale della Poesia e della Cultura. Rientra nell’ambito del progetto “La Musica dei poeti”, che vede coinvolte l’Accademia d’Arte Lirica e l’Istituto Campana per l’Istruzione Permanente, con il sostegno della Fondazione Cariverona.