NOMINE - La libera professionista ha ricevuto l’incarico per tre mesi fino al 31 marzo 2019

L’Azienda dei Teatri di Civitanova, in collaborazione con l’Amministrazione comunale, annuncia il nuovo direttore che ha ricevuto un incarico pro tempore fino al 31 marzo 2019.

Si tratta di Cristina Gentili, libera professionista, dottoressa in Economia e Commercio e legale rappresentante dello studio di consulenza aziendale Fazzini di Civitanova Marche. Gentili, che in ambito lavorativo affianca costantemente il mondo della cultura come consulente di associazioni culturali, sostituisce Pierluigi Borraccetti.