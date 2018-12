METEO - Temperature minime e massime in picchiata nella giornata di oggi. Stamattina diversi comuni dell'entroterra si sono svegliati sotto un manto di neve

Diversi i comuni della provincia che stamattina si sono svegliati sotto un manto di neve. Specialmente nell’entroterra durante la notte infatti sono caduti i fiocchi, che hanno regalato paesaggi da cartolina natalizia. Cingoli, Bolognola, Camerino, per fare qualche esempio. O Fabriano, nell’Anconetano. Al momento non si registrano disagi. Le previsioni metereologiche della Protezione civile delle Marche per oggi prevedono cielo inizialmente coperto per nubi stratificate medio-basse e precipitazioni deboli e diffuse con graduale esaurimento dei fenomeni nel pomeriggio. Limite delle nevicate attorno ai 500 metri in rialzo nel pomeriggio fino a 1200m limitatamente all’appennino meridionale. Anche le temperature massime saranno in diminuzione in tutta la regione. Soffieranno inoltre venti di brezza leggera sud-occidentali, per disporsi da nord-ovest nel pomeriggio ed il mare sarà poco mosso con moto ondoso in aumento nel pomeriggio.