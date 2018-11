IL RICHIAMO DELLE MARCHE - Il catalogo raccoglie le opere esposte a Macerata e quelle che si trovano nei Comuni “lotteschi”. In copertina un dettaglio dell’opera di Monte San Giusto

La mostra “Lorenzo Lotto. Il richiamo delle Marche” entra nelle librerie Coop. Il catalogo sul percorso espositivo di Palazzo Buonaccorsi a Macerata che unisce anche tutti i capolavori presenti nelle otto città lottesche – Ancona, Monte San Giusto, Jesi, Mogliano, Cingoli, Recanati, Urbino e Loreto – è in vendita nelle librerie della cooperativa di consumatori, presenti in quasi tutte le regioni italiane. Il volume è inserito con altri libri che parlano delle Marche in uno spazio di forte visibilità, a beneficio di tutta la regione. L’azione di promozione viene rafforzata con la diffusione dei materiali promozionali, della brochure, dello spot audio in tutte le librerie e con la messa in onda del video, dove sono presenti i monitor. La pubblicazione, come la mostra, è curata da Enrico Maria Dal Pozzolo e ospita saggi, oltre a quello del curatore, di Ottavia Niccoli, Alessandro Del Priori, Francesca Coltrinari e Francesco De Carolis.

In copertina c’è un particolare della Crocefissione, opera di quasi 5 metri con la cornice in legno dorato originale (datata tra il 1529 e il 1534) che si trova nella piccola chiesa di Santa Maria in Telusiano, nel centro storico di Monte San Giusto. Nel catalogo, edito da Skira, sono presentati e descritti nei dettagli i 20 dipinti autografi di Lorenzo Lotto e i 5 disegni di sua mano esposti a Macerata, le 25 opere presenti sul territorio marchigiano, e alcuni straordinari quadri di grandi autori, quali Dürer e Mantegna, da cui il pittore veneto trasse ispirazione; ma anche preziosi manoscritti e volumi, globi e antiche mappe, per contestualizzare la sua attività in queste terre. Il 5 novembre è stato presentato anche in occasione dell’apertura dell’esposizione Lorenzo Lotto. Portraits, alla National Gallery di Londra. La mostra Lorenzo Lotto. Il richiamo delle Marche, promossa dalla Regione Marche con il Comune di Macerata, è aperta tutti i giorni (ad eccezione del lunedì) dalle 10 alle 18, fino al 10 febbraio. Il biglietto comprende: l’ingresso alla mostra; la visita di Palazzo Buonaccorsi e dello Sferisterio; CityTour a orari fissi. Prezzo intero 10 euro, previste varie riduzioni, anche per visite guidate per gruppi e scuole. Info www.mostralottomarche.it. Nel sito sono indicati anche gli eventi organizzati dai Comuni “lotteschi” in occasione dell’esposizione.