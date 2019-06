MACERATA - Ecco gli appuntamenti di venerdì e sabato rinviati la scorsa settimana

Proseguono le iniziative promosse dall’assessorato alle Pari opportunità del Comune di Macerata in collaborazione con il Consiglio delle donne, la Commissione Pari Opportunità della Regione Marche e la Croce Verde per celebrare la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Il primo appuntamento è per venerdì nei locali del Duma, alle 18, dove le autrici del libro “9 mesi. Diario (semiserio) di una gravidanza” (Giaconi editore), Erika Mariniello e Cristiana Mariani, discuteranno con la pediatra Mirella Staffolani sui temi affrontati nel loro volume. Da ricordare che, negli stessi locali, fino a venerdì, è visitabile con ingresso gratuito (ore 18/21) la mostra fotografica “Donne sospese” a cura di Massimo Zanconi. Sabato pomeriggio in programma invece le iniziative rinviate domenica scorsa a causa del maltempo. Andranno ad arricchire “Macerata sotto un cielo stellato” che prenderà il via alle 17 in piazza della Libertà con l’apertura del Villaggio di Natale e l’accensione delle luminarie. L’appuntamento è alle 16.15 in via Garibaldi, all’Emiciclo Torri, con “Una panchina rossa per la città”. Sarà la sezione maceratese della Croce Verde a donare la struttura al Comune come monito contro la violenza sulle donne e in favore di una cultura di parità. Saranno presenti il sindaco Romano Carancini e l’assessore alle Pari opportunità Federica Curzi. L’idea nasce dalla volontà delle donne che prestano servizio alla Croce Verde di lasciare alla città un segno tangibile che esprima il ripudio e la condanna dei femminicidi e sia, di contro, propositivo verso l’affermazione delle pari opportunità. Dalle 18 in Galleria Scipione Dimostrazioni di autodifesa con la Scuola Aikido Macerata e Reading contro la violenza sulle donne, letture aperte sulla violenza di genere. Chiunque può partecipare portando una lettura a tema