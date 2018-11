POLLENZA - L'appuntamento è per il 2 dicembre al teatro comunale alle 17

Concerto d’inverno del corpo bandistico “G. Verdi” di Pollenza in ricordo di Elio Sileoni. La banda è dedicato all’illustre cigno di Busseto sin dal settembre del 1919, quando un comitato di cittadini la riformò, dopo la dispersione e la falcidie dovuta alla tragedia della Prima guerra mondiale. Le sue origini sono però di molto anteriori: a comprova di questo il maestro Giovanni Romagnoli, presidente onorario, ritrovò anni addietro nell’archivio comunale una nota della metà del XVIII secolo riferita a spese destinate al maestro per la scuola di banda. Ciò fa della compagine pollentina uno dei gruppi bandistici più antichi delle Marche.

Una delle tradizioni più longeve della banda di Pollenza è il concerto di Natale, che in questo 2018 assume un significato particolare. L’avvenimento è previsto per domenica 2 dicembre 2018, alle 17 al teatro comunale e sarà dedicato al maestro Elio Sileoni (1914-1988), nel ricordo del trentesimo anniversario della scomparsa. Nel corso della serata verranno proiettati video, realizzati dall’associazione l’Orastrana, contenenti fotografie d’epoca dell’indimenticato fotografo Giuseppe Tomassini, messe a disposizione dai componenti della banda e dalle loro famiglie. Per l’occasione verrà eseguito in prima assoluta un brano inedito del maestro Sileoni, rinvenuto di recente negli archivi della banda. La composizione risale al 1986, probabilmente scritta in occasione della nascita di suo nipote Marco.

L’ingresso è gratuito e tutti sono invitati. Nell’attesa del concerto d’inverno, nel sito della Banda di Pollenza bandapollenza.wordpress.com è apparsa per tutto il mese di novembre una intervista a puntate con alcuni dei membri storici del gruppo, dove tra un aneddoto e una rivelazione improvvisa si narra la storia della banda dal dopoguerra ad oggi.