IL PRESIDENTE della iGuzzini ha ricevuto il premio Adi Compasso d'Oro 2018. Il 27 alle 17 terrà un lezione nella sede di Sant'Angelo Magno

La scuola di architettura e design “E. Vittoria” dell’università di Camerino e l’Adi (Associazione per il disegno industriale) Marche Abruzzo e Molise organizzano per il prossimo 27 novembre ad Ascoli Piceno la conferenza di Adolfo Guzzini, presidente di iGuzzini, che ha ricevuto il premio alla carriera Adi Compasso d’Oro 2018, uno dei riconoscimenti più importanti nel campo del design. La conferenza, infatti, fa parte di un ciclo che la Scuola di Architettura e Design di Unicam e Adi Marche Abruzzo e Molise hanno dedicato ai premi alla carriera Adi Compasso d’Oro di personalità marchigiane o che hanno lavorato molto nelle Marche. Prima di Adolfo Guzzini, sono stati ospiti in Ateneo Franco Moschini e Fabio Lenci, insigniti del premio alla carriera nel 2016. L’evento, che si terrà alle 17 nella sede di Sant’Angelo Magno della Scuola di Architettura e Design, si aprirà con i saluti del rettore Unicam Claudio Pettinari, del direttore della Scuola di Architettura e Design Giuseppe Losco, del presidente Adi Marche Abruzzo e Molise Michele Gasperini. L’introduzione sarà a cura dello scenografo Giancarlo Basili, cui seguirà la conferenza di Adolfo Guzzini.