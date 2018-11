MACERATA - Giovedì alle 21 sarà proiettata la pellicola realizzata da Edoardo Ferraro e Leonardo Accattoli. Riprese girate nel capoluogo

“Okike” in anteprima regionale al cinema Italia di Macerata. Giovedì alle 21 sarà proiettato il film scritto e diretto dai maceratesi Edoardo Ferraro e Leonardo Accattoli. Un cortometraggio (dura 19 minuti) girato a Macerata e patrocinato dal Comune con protagonisti i migranti accolti dal Gruppo umana solidarietà (Gus).

Al centro della pellicola la storia di Okike, africano che per spiegare alla Commissione per riconoscimento e la protezione internazionale la sua storia, realizza insieme ai suoi coinquilini un film “fatto in casa”. Un film nel film insomma per raccontare la migrazione. La pellicola è in inglese, italiano e pulaar (una lingua parlata in Senegal e altri stati africani). Prodotto dalla Dibbuk produzioni e dal Gus, il film è stato realizzato anche in collaborazione con la fondazione Marche cultura, l’Ombudsman delle Marche e il comune di Macerata. Alle riprese hanno contribuito 15 studenti dell’Accademia di belle arti in qualità di stagisti con diversi ruoli. La produzione esecutiva è della Palabras srl, distribuzione Premiere film. La proiezione di giovedì si inserisce nel progetto “Talk, comunità in dialogo”.