MACERATA - Successo per l'evento organizzato nell'ambito delle iniziative per il Museo del Synth. Il presidente Bragaglia ironizza: «Le eccellenze marchigiane, non solo ciauscolo e Varnelli ma anche "pianole"»

(foto Fabio Falcioni)

Claudio Coccoluto il decano dei Dj italiani ieri sera agli Antichi Forni a Macerata alle prese con una singolare jam session, con il collettivo MacchineNostre. Il dj ha suonato una Eko computerythm, prima batteria elettronica computer della storia fatta a Recanati nel 1972. Ne esistono 18 esemplari al mondo. Il contesto è stato quello del Museo del Synth marchigiano che sta raccogliendo moltissime adesioni. «Lui era entusiasta di scoprire questo strumento e di suonarlo – racconta Paolo Bragaglia, presidente dell’associazione Acusmatiq Marche – è stato un tuffo nel passato agli inizi della sua carriera. Non l’aveva mai vista ma in poco tempo sono riuscito in pochi minuti a metterlo nelle condizioni di usarla. Questo per dire quanto era futuribile e avanzata, avvenieristica. Non solo ciauscolo e Varnelli, insomma – ironizza – ma anche “pianole” tra le eccellenze marchigiane». Un bel pienone per il dj che si è poi trasferito al Terminal

Il Museo del Synth marchigiano e italiano intanto proseguecon la mostra temporanea di oltre 100 strumenti vintage, tra sintetizzatori, tastiere, organi e batterie elettroniche suonati da star mondiali del calibro, tra gli altri, di Paul Jones dei Led Zeppelin, John Lennon dei Beatles e Richard Wright dei Pink Floyd. Una mostra che sta riscuotendo grandi consensi in termini di visite e di gradimento.Ma il Museo del Synth è anche molto altro, un festival con un corposo programma di incontri, tavole rotonde, seminari e tantissimi eventi musicali. Il programma per le prossime giornate prevede oggi alle 16 “Il synth italiano tra passato, presente e futuro” (Tavola rotonda con i rappresentanti dell’industria musicale italian, conduce Enrico Cosimi.), alle 22.30 “ItaloSynthCircus” (Live di Enrico Cosimi, TonyLight, Francesco Trivillino, Paolo F. Bragaglia, Davide Mancini, Riccardo Pietroni, Agostino Maria Ticino in collaborazione con Acusmatiq festival). Domani alle 19 agli Antichi Forni Filippo del Moro ambient dj set, alle 21,45 “In C” di Terry Riley, in collaborazione con Rassegna di Nuova Musica (live per synth tastiere e chitarre marchigiane con Gianluca Gentili, Giampaolo Antongirolami, Elena Antongirolami, Leonardo Francesconi, Leonardo Gabrielli).

Martedì 31 ottobre alle 19 Lorenzo Morresi “Musica da Paura” dj set e alle 21,30 Ombre – Poesie di Edgar Allan Poe (con Chiara Pietroni, Antonella Gentili, Fernando Bianchini e Fulvia Zampa. Musiche Leonardo Francesconi sui più oscuri synth marchigiani. Regia di Marco Bragaglia), alle 23 MacchineNostre Dj set