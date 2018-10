CESSAPALOMBO - Sabato 27 e domenica 28 presentazione di libri, letture, blogger e tante altre iniziative

A due anni di distanza dal terremoto che ha fatto falle sui muri e nell’animo di un vastissimo territorio, il Giardino delle Farfalle di Cessapalombo e Giaconi Editore organizzano l’evento “Farfalle”.

Sabato 27 e domenica 28 ottobre il giardino-museo, un luogo-simbolo del coraggio di Fabiana Tassoni e Patrizio Guglini di ripartire puntando sulla natura e sulla bellezza delle nostre montagne, ospita gli scrittori che narrano il territorio, organizza laboratori per bambini e passeggiate letterarie, propone cene e pranzi a tema con l’intervento di seguitissimi blogger.

Un programma culturale intenso che si apre sabato alle 15 con il professor Rossano Cicconi e lo storico dell’arte Matteo Mazzalupi che presentano “Gioielli dei SibillinI”, il loro nuovo libro sulle bellezze di questo angolo dei Sibillini, introdotti dalla giornalista di viaggi e volto televisivo di Marco Polo Tv Erika Mariniello.

Alle 17,30 Silvia Alessandrini Calisti, la fondatrice del celeberrimo blog mammemarchigiane.it che presenta il libro “Sani e Liberi”, una vera e propria passeggiata nel giardino immersi nei racconti della maternità della tradizione marchigiana, tra credenze, superstizioni ed erbe magiche con l’ausilio di Fabiana Tassoni.

Ed alle 20 la attesissima “cena della Vergara” con Deborah Iannacci, l’ideatrice della pagina facebook “Trippadvisor” ed autrice del libro “Il Tripponario”, un vero e proprio caso letterario incentrato sulla figura della Vergara.

E per tutto il pomeriggio ci sono letture del libro per ragazzi “Le Scontafavole” di Elena Belmontesi, le storie di streghe, lupi mannari e Sibille riprese dalla tradizione orale dei Sibillini.

La domenica si apre alle 10 con “Callis Deae” la passeggiata letteraria verso la città perduta sul Monte di Castro e con il pranzo piceno, ispirati al romanzo “Arathia” di Enrico Tassetti, una esperienza unica che nell’estate scorsa ha già portato tantissimi turisti in cima ad una montagna che nasconde una grande città Picena, guidati da Patrizio Guglini e dall’archeologo Fabio Fazzini.

Alle 16 Piero Massimo Macchini, poliedrico artista, apre il pomeriggio con la presentazione del suo nuovo libro “La Gente Mormorano”, 12 storie di ordinaria marchigianità scritte a quattro mani con Matteo Berdini.

Alle 18 la lezione-spettacolo del filosofo e performer teatrale Cesare Catà “Fate caprine e cavalieri erranti” ed alle 20 la cena con Nadia Stacchiotti, blogger di viaggi e fondatrice di “Racconti di Marche” il blog che è diventato un libro di imprescindibili consigli sui luoghi più belli della regione.

E per i più piccoli la mattina è prevista una caccia alla storia ispirata al famosissimo libro “IL giardino delle farfalle ed altre storie farfallose” di Barbara Cerquetti, mentre il pomeriggio dalle 15 letture e laboratori con gli scrittori Luigi Finucci, autori del libro “Il paese degli artigiani” e Margherita Buresta, zooantropologa ed esperta in comportamento animale che esordisce con il libro “Il mio cuore di Orso”.