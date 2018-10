Street food in piazza Mazzini

MACERATA - Da domani a domenica il primo festival con le tipicità di altre culture e di altri paesi

Quattro giorni di Street Food Festival, è la novità dell’autunno maceratese, una prima edizione assoluta patrocinata da Comune e organizzata dall’associazione ‘Gente di Strada’, con tanti stand con cibo di tutto il mondo e musica live. «Si sperimenteranno – ha detto l’assessore alle Attività Produttive Paola Casoni tutte le tipicità di altre culture e di altri paesi in tutto il centro storico». Location principale sarà piazza Mazzini: dagli hamburger gourmet, alla bombetta pugliese; dagli arrosticini della tradizione abruzzese ai cannoli e gli arancini di Sicilia; dalla Paella alla torta fritta di Parma, dalla cucina greca a quella calabra, dalla saccoccia romana al lampredotto. E poi, ancora, le olive all’ascolana, la carne alla brace e tante altre leccornie, il tutto accompagnato da ottime birre artigianali, tra cui una speciale birra verde tipica della Repubblica Ceca. Coinvolti anche ‘Quanto Basta’, ‘Crazy Burger’ e ‘Fabric e Spulla’. «Abbiamo deciso di far partire la stagione autunnale con il piede giusto. ha detto Benito Mistichelli, presidente dell’associazione- . Speriamo di non deludere le aspettative, abbiamo selezionato i migliori truck e le migliori band del panorama locale». Per la musica giovedì sera alle 21 la Dj street, venerdì i ‘Perception’, storica Tribute Band dei The Doors, sabato i ‘Brutti di Fosco’ (rock celtico), domenica sera dalle 19, la ‘Riccardo’s band’, (sound degli anni ’50 e’60).