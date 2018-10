AL CLUB tre riconoscimenti per gli scatti realizzati da Andrea Cotica e Damiano Ventura

Borghi Photo Marathon: la premiazione al Ttg di Rimini. Il foto club Il Mulino di Treia sugli scudi. Si è svolta nei giorni scorsi al Ttg Travel Experience, il principale marketplace del turismo B2B in Italia, la premiazione della Borghi Photo Marathon 2018, manifestazione fotografica organizzata da Yallers Italia in collaborazione con Borghi Magazine che ha visto gli appassionati di fotografia impegnati nel cogliere il meglio dei colori e delle emozioni dei borghi selezionati.

Il presidente dell’associazione Yallers Italia, Giorgio Monticelli ha presentato con lo spirito dell’associazione l’evento, e congratulandosi con tutti i collaboratori e gli sponsor, ha premiato tutti i vincitori. La gara si è svolta in 3 borghi (Cingoli, Montecassiano e Treia; Arpino, Ferentino e Veroli; Presicce, Specchia e Tricase; Gardone Riviera, Gargnano e Tremosine sul Garda) in ognuna delle quattro regioni scelte (Marche, Lazio, Puglia e Lombardia) e in ogni borgo i fotografi hanno dovuto seguire un tema ben specifico, oltre che seguire 2 temi per ogni regione. Inoltre, per ogni regione si è assegnato un premio come vincitore assoluto di tappa ed un premio speciale, sempre per regione, in base alle votazioni che le foto in gara hanno ricevuto su Instagram. I giudici di gara hanno avuto un bel da fare votando oltre 1800 foto in base a tre criteri, come creatività/originalità, attinenza al tema e qualità/tecnica fotografica. I vincitori dei premi regionali sono stati selezionati sommando i voti per ogni singola foto e non in base all’attinenza ad un borgo. I premiati del foto club il Mulino sono: Damiano Ventura terzo classificato tema “sulla soglia”; Andrea Cotica secondo classificato tema “sulla soglia”; Andrea Cotica primo classificato tema “uno dopo l’altro”. I complimenti ai fotografi del foto club Il Mulino dall’Amministrazione Comunale di Treia.